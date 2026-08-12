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पूर्व सांसद जेल में चला रहे थे फोन, पकड़े गए; किरण बेदी ने बताया गलती किसकी

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी किरण बेदी ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के जेल सेल में मिले फोन के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एएनआई से बातचीत के दौरान बताया है कि आखिर इस चूक का जिम्मेदार कौन था।

Kiran Bedi
किरण बेदी ने बताया है कि अगर किसी जेल के अंदर से फोन जैसी चीज मिलती है, तो जिम्मेदार कौन होगा।

जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है की उसके बैरक से एक 'एंड्रॉयड' मोबाइल फोन जब्त किया गया। यह जब्ती बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में केंद्रीय अपराध शाखा की छापेमारी के दौरान की गई है। अब पूर्व IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किरण बेदी ने बताया है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा।

बेदी ने इस चूक की सबसे बड़ी वजह तलाशी के दौरान लापरवाही को बताया है। उन्होंने कहा, 'उनके पास कैसे स्मार्टफोन हो सकता है। क्या उनकी तलाशी नहीं हुई। बगैर तलाशी के तो आप जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि सर्च में कोई कमी हुई। सर्च में उन्होंने कुछ ऐसी चालाकी की, जिसमें उन्होंने फोन छिपा लिया।'

खास चालाकी का किया जिक्र

उन्होंने कहा, 'अब तो हर एंट्री में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, जो पहचाने जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ खास चालाकी की, जिसमें सर्च की कोताही हुई। इसलिए वह फोन को अंदर ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते।'

किसकी जिम्मेदारी

पूर्व अधिकारी के अनुसार, 'ऐसा कोई भी आइटम अगर कैदी के पास मिलता है, तो यह सर्च की नाकामी होती है। क्योंकि सर्च के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से छिपा कर चालाकी से ले गया, तो इसका मतलब है कि जिस समय वह जा रहा था, उस समय कौन से अधिकारी तलाशी ले रहे थे, ये उनकी जवाबदेही है।'

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जेल में फोन

पीटीआई भाषा के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक (जेल एवं सुधार सेवाएं) आलोक कुमार ने बताया कि सीसीबी ने उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में बंद हाई-प्रोफाइल और अन्य कैदियों के खिलाफ मंगलवार को चार से पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था। कुमार ने कहा, 'सीसीबी ने मंगलवार दोपहर जेल में छापेमारी की। प्रज्वल रेवन्ना की बैरक से एक 'एंड्रॉयड' फोन जब्त किया गया है।'

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पहले भी हुई थी तलाशी पर कुछ नहीं मिला

उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों ने छह अगस्त को भी रेवन्ना की बैरक की तलाशी ली थी, लेकिन उस समय वहां कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला था। कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक(दक्षिण) की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अधीक्षक इरन्ना रंगापुर को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, जबकि बेंगलुरु केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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पूर्व सांसद को यौन उत्पीड़न के मामलों के सिलसिले में मई 2024 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराया गया। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अगस्त 2025 में प्रज्वल को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह परप्पना अग्रहारा जेल में बंद है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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