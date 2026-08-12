पूर्व सांसद जेल में चला रहे थे फोन, पकड़े गए; किरण बेदी ने बताया गलती किसकी

भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अधिकारी किरण बेदी ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के जेल सेल में मिले फोन के मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एएनआई से बातचीत के दौरान बताया है कि आखिर इस चूक का जिम्मेदार कौन था।

किरण बेदी ने बताया है कि अगर किसी जेल के अंदर से फोन जैसी चीज मिलती है, तो जिम्मेदार कौन होगा।

जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। खबर है की उसके बैरक से एक 'एंड्रॉयड' मोबाइल फोन जब्त किया गया। यह जब्ती बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में केंद्रीय अपराध शाखा की छापेमारी के दौरान की गई है। अब पूर्व IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किरण बेदी ने बताया है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा।

बेदी ने इस चूक की सबसे बड़ी वजह तलाशी के दौरान लापरवाही को बताया है। उन्होंने कहा, 'उनके पास कैसे स्मार्टफोन हो सकता है। क्या उनकी तलाशी नहीं हुई। बगैर तलाशी के तो आप जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि सर्च में कोई कमी हुई। सर्च में उन्होंने कुछ ऐसी चालाकी की, जिसमें उन्होंने फोन छिपा लिया।'

खास चालाकी का किया जिक्र उन्होंने कहा, 'अब तो हर एंट्री में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं, जो पहचाने जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ खास चालाकी की, जिसमें सर्च की कोताही हुई। इसलिए वह फोन को अंदर ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते।'

किसकी जिम्मेदारी पूर्व अधिकारी के अनुसार, 'ऐसा कोई भी आइटम अगर कैदी के पास मिलता है, तो यह सर्च की नाकामी होती है। क्योंकि सर्च के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से छिपा कर चालाकी से ले गया, तो इसका मतलब है कि जिस समय वह जा रहा था, उस समय कौन से अधिकारी तलाशी ले रहे थे, ये उनकी जवाबदेही है।'

जेल में फोन पीटीआई भाषा के मुताबिक, पुलिस महानिदेशक (जेल एवं सुधार सेवाएं) आलोक कुमार ने बताया कि सीसीबी ने उच्च सुरक्षा वाली इस जेल में बंद हाई-प्रोफाइल और अन्य कैदियों के खिलाफ मंगलवार को चार से पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था। कुमार ने कहा, 'सीसीबी ने मंगलवार दोपहर जेल में छापेमारी की। प्रज्वल रेवन्ना की बैरक से एक 'एंड्रॉयड' फोन जब्त किया गया है।'

पहले भी हुई थी तलाशी पर कुछ नहीं मिला उन्होंने बताया कि जेल अधिकारियों ने छह अगस्त को भी रेवन्ना की बैरक की तलाशी ली थी, लेकिन उस समय वहां कोई प्रतिबंधित सामान नहीं मिला था। कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक(दक्षिण) की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अधीक्षक इरन्ना रंगापुर को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, जबकि बेंगलुरु केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।