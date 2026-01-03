लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि... पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने बताई, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की असल वजह

संक्षेप: एमजे अकबर ने वेनेजुएला में टकराव का मुख्य कारण देश के विशाल तेल भंडार को बताया- 300 बिलियन बैरल साबित भंडार, जो सऊदी अरब के 267 बिलियन से ज्यादा है।

पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिका का मौजूदा हमला लोकतंत्र या तरक्की के बारे में नहीं था, बल्कि ज्यादातर मिनरल्स और तेल के बारे में था। अकबर ने मौजूदा संघर्ष के लिए 'मुनरो सिद्धांत' का जिक्र किया। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति मुनरो ने दिसंबर 1823 में कांग्रेस को अपने संदेश में लैटिन अमेरिका को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में घोषित किया था। इसी तरह, इसे आधुनिक युग में भी बढ़ाया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, मौजूदा हालात में, हम एक दबदबे वाला सिद्धांत देख रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि लैटिन अमेरिका के सभी देशों में सच्चा लोकतंत्र नहीं है, और वेनेजुएला में वोटों की वैधता के बारे में सवाल और संदेह हैं। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला युद्ध, जो वेनेजुएला में युद्ध है, ऐतिहासिक तौर पर, उस चीज की वापसी है जिसे मुनरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे दिसंबर 1823 में कांग्रेस को एक संदेश के तौर पर भेजा गया था। राष्ट्रपति मुनरो द्वारा, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि दोनों अमेरिका, यानी अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणी आधा हिस्सा, जिसे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के कब्जे में था। वह भी अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में था, और यूरोप को इसे छोड़ना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका ने वादा किया था कि वह यूरोप के मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन उसने यह साबित कर दिया है कि अब इसे मॉडर्न जमाने में एक तरह के सिद्धांत के तौर पर बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में, हम एक दबदबे वाला सिद्धांत देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका के सभी देशों में सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। और, वेनेजुएला में वोटों की वैधता को लेकर सवाल और शक हैं।"

लोकतंत्र या तरक्की नहीं है हमले की असल वजह अकबर ने इस बात पर जोर दिया कि असली टकराव डेमोक्रेसी या तरक्की के बारे में नहीं है, और इसका मुख्य कारण प्रेसिडेंट ट्रंप की लगातार यह चाहत है कि अमेरिका दुनिया में मिनरल्स और तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बने, चाहे वह यूक्रेन हो या अफ्रीका। उन्होंने वेनेजुएला में टकराव का मुख्य कारण देश के विशाल तेल भंडार को बताया- 300 बिलियन बैरल साबित भंडार, जो सऊदी अरब के 267 बिलियन से ज्यादा है।