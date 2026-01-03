Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFormer Minister of State for External Affairs revealed Reason for US attack on Venezuela Not for democracy but
लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि... पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने बताई, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की असल वजह

लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि... पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने बताई, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की असल वजह

संक्षेप:

एमजे अकबर ने वेनेजुएला में टकराव का मुख्य कारण देश के विशाल तेल भंडार को बताया- 300 बिलियन बैरल साबित भंडार, जो सऊदी अरब के 267 बिलियन से ज्यादा है।

Jan 03, 2026 07:28 pm ISTMadan Tiwari एएनआई
share Share
Follow Us on

पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिका का मौजूदा हमला लोकतंत्र या तरक्की के बारे में नहीं था, बल्कि ज्यादातर मिनरल्स और तेल के बारे में था। अकबर ने मौजूदा संघर्ष के लिए 'मुनरो सिद्धांत' का जिक्र किया। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति मुनरो ने दिसंबर 1823 में कांग्रेस को अपने संदेश में लैटिन अमेरिका को अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में घोषित किया था। इसी तरह, इसे आधुनिक युग में भी बढ़ाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, मौजूदा हालात में, हम एक दबदबे वाला सिद्धांत देख रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि लैटिन अमेरिका के सभी देशों में सच्चा लोकतंत्र नहीं है, और वेनेजुएला में वोटों की वैधता के बारे में सवाल और संदेह हैं। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला युद्ध, जो वेनेजुएला में युद्ध है, ऐतिहासिक तौर पर, उस चीज की वापसी है जिसे मुनरो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे दिसंबर 1823 में कांग्रेस को एक संदेश के तौर पर भेजा गया था। राष्ट्रपति मुनरो द्वारा, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा था कि दोनों अमेरिका, यानी अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणी आधा हिस्सा, जिसे लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल के कब्जे में था। वह भी अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र में था, और यूरोप को इसे छोड़ना होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका ने वादा किया था कि वह यूरोप के मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन उसने यह साबित कर दिया है कि अब इसे मॉडर्न जमाने में एक तरह के सिद्धांत के तौर पर बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि मौजूदा हालात में, हम एक दबदबे वाला सिद्धांत देख रहे हैं। लैटिन अमेरिका के सभी देशों में सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। और, वेनेजुएला में वोटों की वैधता को लेकर सवाल और शक हैं।"

लोकतंत्र या तरक्की नहीं है हमले की असल वजह

अकबर ने इस बात पर जोर दिया कि असली टकराव डेमोक्रेसी या तरक्की के बारे में नहीं है, और इसका मुख्य कारण प्रेसिडेंट ट्रंप की लगातार यह चाहत है कि अमेरिका दुनिया में मिनरल्स और तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बने, चाहे वह यूक्रेन हो या अफ्रीका। उन्होंने वेनेजुएला में टकराव का मुख्य कारण देश के विशाल तेल भंडार को बताया- 300 बिलियन बैरल साबित भंडार, जो सऊदी अरब के 267 बिलियन से ज्यादा है।

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार

उन्होंने अमेरिकी हमले की असल वजह बताते हुए कहा, "लेकिन सच में, मेरी राय में, वहां का टकराव डेमोक्रेसी या तरक्की के बारे में नहीं है। वहां का टकराव उस चीज के बारे में है जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई तरीकों से और पूरी दुनिया में बताया है। यह मिनरल्स और तेल के बारे में है। लोगों को यह एहसास नहीं है कि वेनेजुएला के पास दुनिया में तेल का सबसे बड़ा भंडार है, जो सऊदी अरब से कहीं ज्यादा बड़ा है।"

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
America International News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।