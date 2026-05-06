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अच्छा हुआ... TMC सरकार चली गई; पूर्व मंत्री मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा

May 06, 2026 11:51 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर और ममता सरकार में मंत्री रह चुके मनोज तिवारी ने पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान बिलकुल भी काम नहीं करने दिया गया।

अच्छा हुआ... TMC सरकार चली गई; पूर्व मंत्री मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ खोला मोर्चा

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सरकार में खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी ने ममता सरकार के ऊपर उन्हें अपमानित करने और खेल के क्षेत्र में काम न करने देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया कि एक बार जब उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की तो उन्हें झिड़क दिया गया। ममता बनर्जी सरकार की हार पर टिप्पणी करते हुए तिवारी ने कहा कि अच्छा हुआ यह छोटी सोच वाली सरकार चली गई। बता दें, इससे पहल तिवारी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी ने टिकट देने के लिए पांच करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने पैसे देकर टिकट लेने से इनकार कर दिया।

सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक वीडियो संदेश के जरिए मनोज तिवारी ने ममता सरकार और एक पूर्व मंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने विरोधी मंत्री का सीधा नाम लेते हुए कहा, "मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में मेरे काम में कैसे परेशानी डाली गई। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि अरुप बिस्वास (पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता) ने मुझे काम करने से रोका। मैं स्पोर्ट्स से आता हूं और उसी क्षेत्र में काम करना चाहता था। लेकिन खेल विभाग में मुझे चाय बिस्कुट खाने के अलावा कुछ भी नहीं करने दिया। मुझे किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। यहां तक की डूरंड कप के दौरान में मैदान में ही था इसके बाद भी मुझे नहीं बुलाया गया, मेरा अपमान किया गया। क्योंकि अरूप बिस्वास मेरी छवि को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।"

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अपमान की वजह से मैसी के कार्यक्रम में नहीं गया: मनोज तिवारी

तिवारी ने कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी मैसी के कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “अरुप बिस्वास ने बार-बार मेरा अपमान किया। इसी वजह से मैं मैसे की कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। जैसे हालात थे मुझे लगा की वहां कोई गंभीर घटना घट सकती है। और आपने देखा कि वहां जो कुछ भी हुआ उससे सभी खेल प्रेमी नाराज थे। मैस्सी अरूप बिस्वास की वजह से केवल 5 से 10 मिनट के भीतर स्टेडियम से चले गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले पांच वर्षों में मैंने खेल विभाग में क्या-क्या झेला है।” तिवारी ने ममता सरकार पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अच्छा हुआ यह छोटी सोच वाली सरकार चली गई। उन्होंने कहा, "मैं कहना चाहता हूं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा हुआ यह छोटी सोच वाली सरकार चली गई है। इसने सिर्फ अपने लिए काम किया है। दूसरों के लिए नहीं। जनता के लिए कोई काम नहीं किया।"

ममता से क्षेत्र के काम के लिए बात की उन्होंने झिड़क दिया: मनोज तिवारी

तृणमूल कांग्रेस में मंत्री रहे पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने दावा किया कि एक बार जब उन्होंने सीएम ममता से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ काम को लेकर बात करने की कोशिश की, तो उन्हें झिड़क दिया गया। उन्होंने कहा, "मैं शिवपुर के लिए बहुत कुछ करना बाकी था, जिसे मैंने बार-बार समझाने की कोशिश की, यहां तक ​​कि कैबिनेट बैठकों में भी अपनी आवाज उठाई। एक दिन जब मैंने मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाया, तो उन्होंने मेरे सामने ही कहा, "क्या मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है?" उन्होंने मुझे अपनी बात समझाने के लिए 20 सेकंड का समय भी नहीं दिया। यह सरकार झूठे वादों पर टिकी थी। मुझे उसी दिन एहसास हो गया कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।"

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गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके मनोज तिवारी को तृणमूल कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। पार्टी के भरोसे पर खरे उतरते हुए तिवारी ने वह सीट जीतकर दिखाई थी। इसके बाद खेल जगत से आने की वजह से उन्हें खेल मंत्री बनाया गया, लेकिन समय के साथ-साथ पार्टी से उनकी दूरियां बढ़ती गईं। इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस पर तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें टिकट लेने के लिए 5 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया था। इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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