निर्देश की जरूरत नहीं; ट्रंप के बड़बोले सलाहकार को पूर्व राजनयिक का तीखा जवाब

Trump tariff update: विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत किसी के कहने पर नहीं चलने वाला। अमेरिकी अधिकारी हर तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता विकास स्वरूप ने नवारो को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नवारो के हालिया बयान इस बात की तरफ इशारा है कि अमेरिका सरकार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार हाल के दिनों में भारत के खिलाफ तीखा रुख अपनाए हुए हैं। पहले उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा और रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की आलोचना की। विकास स्वरूप ने नवारो के इन आरोपों का कड़ा जबाव देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा से ही अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व दिया है। हमारा हमेशा से ही यही सिद्धांत रहा है और किसी को भी हमें निर्देश देने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं।

एएनआई से बात करते हुए पूर्व राजनयिक ने कहा, "मौजूद रिश्ते (भारत और अमेरिका के बीच में) अच्छे नहीं हैं। हम सभी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो व्यक्तिगत संबंध उनके पिछले कार्यकाल के दौरान विकसित हुए थे उससे भारत और अमेरिका का व्यापार और तेजी के साथ बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी अधिकारी भारत पर हर तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत एक बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित राष्ट्र है, हम एक ऐसे देश हैं, जिसने हमेशा से ही रणनीतिक स्वायत्तता का पालन किया है। हम किसी के कहने पर नहीं चलने वाले।"

इसके साथ ही स्वरूप ने भारत और अमेरिका से संबंधों में सुधार की भी वकालत की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने का समय अभी है। हालांकि जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन और खासकर पीटर नवारो की ओर से टिप्पणियां आ रही हैं, इससे संबंधों को सुधारने में मदद नहीं मिलेगी।"