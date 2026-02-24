बीजेपी में शामिल हुईं पूर्व केपीसीसी महासचिव, केरल में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज

वत्सला प्रसन्नकुमार परवूर नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं और कांग्रेस में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी यह पार्टी बदलने की घटना केरल की राजनीति में अहम बदलाव के रूप में देखी जा रही है, खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर।

पूर्व केपीसीसी महासचिव वत्सला प्रसन्नकुमार मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। तिरुवनंतपुरम स्थित बीजेपी राज्य मुख्यालय में पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट राजीव चंद्रशेखर ने उन्हें पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल कराया। चंद्रशेखर ने उन्हें पार्टी का शॉल पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता जैसे राज्य महासचिव एस सुरेश और एनडीए उपाध्यक्ष एएन राधाकृष्णन भी उपस्थित थे। वत्सला प्रसन्नकुमार एर्नाकुलम जिले के उत्तर परवूर से हैं, जो विपक्ष के नेता वीडी सतीशन का गढ़ माना जाता है।

वत्सला प्रसन्नकुमार पहले परवूर नगर पालिका की अध्यक्ष रह चुकी हैं और कांग्रेस में काफी सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी यह पार्टी बदलने की घटना केरल की राजनीति में एक अहम बदलाव के रूप में देखी जा रही है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। वत्सला ने बीजेपी में शामिल होने का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से चलाई जा रही जनकल्याण योजनाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर पार्टी के मजबूत रुख को बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं और नीतियों ने उन्हें आकर्षित किया है, जिसके कारण वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं।

बीजेपी को कितना होगा फायदा रिपोर्ट के मुताबिक, परवूर जैसे क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव मजबूत है, ऐसे में यह कदम बीजेपी के लिए महिलाओं और स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका देता है। सूत्रों की मानें तो वीडी सतीशन के खिलाफ वत्सला प्रसन्नकुमार चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकती हैं, जिससे उत्तर परवूर में राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। बीजेपी इस घटना को केरल में अपनी बढ़ती ताकत के प्रमाण के रूप में पेश कर रही है। हालांकि, कांग्रेस के एक जिला नेता ने दावा किया कि वत्सला प्रसन्नकुमार का बीजेपी में शामिल होना उत्तर परवूर में उनकी पार्टी पर कोई खास प्रभाव नहीं डालेगा।