CJI बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे चंद्रचूड़, SC के एक और पूर्व जज बोले

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे डीवाई चंद्रचूड़ पर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने समझौता करने के आरोप लगाए हैं। यह बयान पूर्व जज संजय किशन कौल की आगामी किताब के बाद आया है। हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ किया है कि कॉलेजियम सदस्यों में मतभेद नहीं थे।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पूर्व जज संजय किशन कौल की तरफ से लगाए गए आरोपों पर रिएक्ट किया है। (Photo by Satish Bate/ Hindustan Times)

डीवाई चंद्रचूड़ यानी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने उनपर न्यायपालिका को शर्मसार करने के आरोप लगाए हैं। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल की आगामी किताब 'विदाउट फियर ऑर फेवर' में अदालत में हुए घटनाक्रमों का जिक्र किया गया है।

पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने लिखा, 'डीवाई चंद्रचूड़ पूरी तरह से करियर बनाने में लगे रहने वालों में से थे। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार रहते थे। जिसके लिए वह अपनी इंसाफ की शपथ से धोखा किया। CJI बनने के बाद भी उन्होंने न्यायपालिका को शर्मिंदा किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मोदी को अपने आवास पर गणेश पूजा के लिए बुलाया था।'

हालांकि, जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को लेकर एक्सपर्ट्स का रुख अलग है। एक ओर जहां संविधान संबंधी मामलों के विशेषज्ञ और सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल को स्वर्णिम समय बताते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को लेकर ज्यादा विनम्र होने के आरोपों से भी इनकार किया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह जस्टिस कौल का समर्थन कर रहे हैं।

किताब का क्या है मामला पीटीआई भाषा के अुसार, पूर्व जज संजय किशन कौल ने कॉलेजियम से जुड़े फैसलों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ सरकार के प्रति जरूरत से ज्यादा विनम्र थे। जस्टिस कौल ने किताब में लिखा है कि पांच नामों पर पहले ही सहमति बन गई थी, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने छठे उम्मीदवार के नाम को अचानक सामने रख दिया और उस पर सरकार की राय जानने का विचार जाहिर किया।

उन्होंने लिखा, 'तब के सीजेआई मुझे एक अलग कमरे में ले गए और पूछने लगे कि क्या उन्हें सरकार की राय जानने के लिए फोन करना चाहिए।' हालांकि, यह पूछे जाने पर कि क्या तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहे थे या उसकी पूर्व मंजूरी लेना चाहते थे, जस्टिस कौल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह सरकार को खुश करने का मामला था। लेकिन, हुआ यह था कि उन्होंने पहले मेरे साथ नामों पर चर्चा की थी।'

उन्होंने कहा, 'हम पांच नामों पर सहमत हो गए थे और मुझे लगा था कि कॉलेजियम के अन्य सदस्य भी इन नामों से सहमत होंगे। लेकिन कॉलेजियम की बैठक में जाने से ठीक पहले छठा नाम मेरे सामने रखा गया। मैंने कहा कि यह नाम मुझे स्वीकार्य नहीं है और न ही स्वीकार्य होगा।'

जस्टिस कौल ने किया रिप्लाई दिया जस्टिस कौल ने कहा, 'वह चाहते थे कि मैं इस नाम पर सहमत हो जाऊं। मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा कर भी लूं, तो बाकी सदस्य ऐसा नहीं करेंगे, और बैठक में यही हुआ भी। मैंने उनसे कहा कि यह नाम मंजूर नहीं होगा, क्योंकि मुझे कॉलेजियम के अन्य सदस्यों की राय पता थी। संभव है कि उन्होंने छठे नाम सहित अन्य नामों के लिए पहले ही किसी तरह की मंजूरी ले ली हो।'

संबंधों में आया तनाव जस्टिस कौल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कार्यपालिका से निपटने के तरीके को लेकर मतभेदों के कारण जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ उनके संबंधों में तनाव आ गया था। वह जून 2022 से जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सदस्य थे।