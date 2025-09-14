बाढ़ वाले पैसे से आतंकी मुख्यालय बना रहा पाकिस्तान, पूर्व डीजीपी ने खोली पोल

पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान के लोगों से अपील की कि वे अपने शासकों और सेना के जनरलों की सच्चाई समझें, जो बाढ़ प्रभावित गरीब लोगों की मदद करने के बजाय सरकारी धन को आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने में लगा रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान की ओर से आतंकी शिविरों के पुनर्निर्माण को लेकर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, '7 मई को भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट किया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मुरिदके भी शामिल था।' उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के नाम पर जुटाए गए दान का उपयोग मुरिदके में आतंकी मुख्यालय के र्निर्माण के लिए किया जा रहा है। वैद ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि इस पुनर्निर्माण पर करीब 15 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें से 4 करोड़ रुपये पाकिस्तान सरकार ने दिए हैं।

पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने पाकिस्तान के लोगों से अपील की कि वे अपने शासकों और सेना के जनरलों की सच्चाई समझें, जो बाढ़ प्रभावित गरीब लोगों की मदद करने के बजाय सरकारी धन को आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने में लगा रहे हैं। वैद ने कहा कि यह धन वास्तव में उन गरीब लोगों के लिए होना चाहिए था, जो पाकिस्तान में भयानक बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग इस बात पर गौर करें कि उनके देश में किस तरह की प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं।