Former Jammu and Kashmir CM Mehbooba Mufti has targeted NSA Ajit Doval saying he is talking about centuries
NSA डोभाल पर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना, नेतन्याहू की पत्नी की फोटो पर बवाल; टॉप-5 न्यूज

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एनएसए अजित डोभाल के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी घटनाओं के बदले की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एनएसए का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना है।

Jan 11, 2026 07:01 pm IST
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनएसए का काम देश की सुरक्षा करना होता है, लेकिन वह सदियों पुरानी बात करके बदला लेने की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ, इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके एक करीबी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनकी पत्नी की एक फोटो को लेकर भी बवाल मचा हुआ है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने की बात दुर्भाग्यपूर्ण, डोभाल के बयान पर महबूबा

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल पर रविवार को तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी घटनाओं के बदले की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि एनएसए का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने नफरत की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होने का विकल्प चुना है।" पढ़ें पूरी खबर…

नेतन्याहू की पत्नी की तस्वीर पर क्यों शुरू हो गया बवाल, सरकार का मंशा पर सवाल

इजरायल की प्रधानमंत्री सारा नेतन्याहू की एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान जारी करने के साथ सारा नेतन्याहू की एडिटेड फोटो पोस्ट की गई है। लगों का कहना है कि मामला यह नहीं है कि इसमें एडिटेड फोटो का इस्तेमाल किया गया लेकिन सरकार की किसी उपलब्धि को दिखाने के लिए बेवजह राजनेता के परिवार को सॉफ्टवेयर के जरिए शामिल कर देना, नैतिकता के खिलाफ है। पढ़ें पूरी खबर…

केरल के दो मंत्री संदेह के घेरे में; सबरीमाला सोना चोरी मामले पर शाह का दावा

केरल के सबरीमाला मंदिर में हुई सोना चोरी के मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विजयन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केरल सरकार के दो मंत्री संदेह के घेरे में हैं, ऐसे में राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को सौंप देनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार इस मामले की जांच को किसी तटस्थ एजेंसी को नहीं सौंप देती, तब तक भाजपा पूरे केरल में आंदोलन करेगी और जन-जागरुकता अभियान चलाएगी। पढ़ें पूरी खबर

US ने हमला किया तो अमेरिकी ठिकाने और इजरायल हमारे टारगेट पर, ईरान की धमकी

ईरान में देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी रविवार को भी राजधानी और दूसरे सबसे बड़े शहर की सड़कों पर उतरे। इस बीच, ईरान के संसद अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस्लामी गणराज्य पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजरायल निशाने होंगे। क़ालीबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरानी संसद में सांसद मंच की ओर दौड़े और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरानी राज्य टेलीविजन ने संसद सत्र को लाइव प्रसारित किया। पढ़ें पूरी खबर…

हजारों सुसाइड बॉम्बर तैयार... हिल जाएगी दुनिया; मसूद अजहर ने उगला जहर

पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक बार फिर अपनी ताकत का दावा करते हुए सनसनी फैला दी है। संगठन के संस्थापक और प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की कथित आवाज में एक नया ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में अजहर कहते नजर आ रहा है कि उसके पास हजारों सुसाइड बॉम्बर (फिदायीन) तैयार हैं। पढ़ें पूरी खबर…

