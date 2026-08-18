सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने होंगे, किरण बेदी बोलीं; नेताओं को भी हिदायत
किरण बेदी ने नेताओं को सलाह दी है कि नागरिकों के साथ बैठकें की जाएं, ताकि उनकी परेशानियों को सुना जा सके। वहीं, उन्होंने लोगों से भी सवाल उठाने और पूछने की अपील की है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व IPS ने अनुभव साझा किए।
रिटायर्ड IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किरण बेदी ने राजनीति में बदलाव पर खुलकर बात की है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों को सवाल पूछना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं को नियमित रूप से टाउन हॉल मीटिंग करनी चाहिए।
बेदी गोलपार्क में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में अमृता डागा मेमोरियल लेक्चर में पहुंचीं थीं।
बेदी ने कहा था, 'भारत में बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं होगा। इसके लिए नागरिकों को एक्टिव रूप से हिस्सा लेना होगा, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने होंगे और मजबूत समुदाय बनाने होंगे।' उन्होंने कहा कि नेताओं को टाउन हॉल मीटिंग्स के जरिए लोगों की परेशानियों को सुनना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों को लोकतांत्रिक काम के रूप में देखा जाना चाहिए।
नेताओं को सलाह
पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा, 'टाउन हॉल का मकसद लोगों की बात सुनना है। देश को अभी लोगों की बात सुनने और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देने की जरूरत है, खासकर नई पीढ़ी को। इससे चीजें साफ दिखती हैं और पारदर्शिता आती है। यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। यह अपनी बात सुनाने और सुने जाने के बारे में है।'
उन्होंने कहा कि नेताओं को हर एक दो महीने में बैठकें करनी चाहिए। साथ ही यह सलाह भी दी कि नागरिकों के लिए ईमेल आईडी मुहैया करानी चाहिए। उन्होंने कहा था, 'सवाल पूछिए। आप अपने फंड को कैसे खर्च करना चाहते हैं? जब नेता वोट मांगने आए थे, तो उन्होंने हमारी सेवा करने का वादा किया था। तो मेरी सेवा कीजिए, मेरी बात सुनिए। हमारी बात सुनिए... सुनने से प्रतिनिधि को भी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। अगर मैं शिकायत नहीं करूंगी, तो मुझे ऐसे ही भुगतना पड़ेगा।'
नागरिकों से पुलिस की मदद करने बोला
बेदी ने कहा कि अपराध, ड्रग्स जैसे चीजों को कम करने में परिवारों, स्कूलों की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने RWA यानी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स को समुदाय का अहम हिस्सा बताया है।
तिहाड़ जेल के बारे में क्या बोलीं
किरण बेदी ने इस दौरान तिहाड़ जेल के अनुभवों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, 'हर कैदी, हर दोस्त के पीछे मैंने एक कहानी देखी है। कुछ लोगों ने बहुत गलत फैसले लिए थे।' उन्होंने कहा कि नया भारत लोगों के फैसलों से तैयार होगा। उन्होंने कहा, 'नया भारत अचानक नहीं बन जाएगा। यह बहुत ही धैर्य के साथ, हिम्मत से, सतर्क रहकर और हमारी तरफ से लिए गए फैसलों से बनेगा।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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