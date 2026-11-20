भारत सरकार के शिक्षा विभाग की मेंटरिंग इनिशिएटिव फॉर टीचिंग, रिसर्च एंड असेसमेंट पहल के तहत किरण बेदी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य देशभर के शिक्षकों को अनुभवी शिक्षाविदों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित हस्तियों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉ किरण बेदी को सरकार ने बड़ा रोल दिया है। हाल ही में किरण बेदी को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने राष्ट्रीय मेंटर के रूप में शामिल किया है। बेदी ने इससे पहले भी शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है।

किरण बेदी को यह जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की मेंटरिंग इनिशिएटिव फॉर टीचिंग, रिसर्च एंड असेसमेंट (मित्रा) पहल के तहत सौंपी गई है। इसका उद्देश्य देशभर के शिक्षकों को अनुभवी शिक्षाविदों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित हस्तियों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।

जानकारी के मुताबिक इसके माध्यम से ऑनलाइन संवाद के जरिए शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि उनके शिक्षण कौशल, व्यावसायिक दक्षता और विद्यार्थियों को सिखाने के परिणामों में सुधार किया जा सके। इस पहल से जुड़ने पर किरण बेदी ने कहा है कि यह सेवानिवृत्त अधिकारियों, अनुभवी पेशेवरों और वरिष्ठ शिक्षाविदों के लिए अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से समाज को योगदान देने का विश्वसनीय मंच है। उन्होंने शिक्षकों को केंद्र में रखकर तैयार की गई इस पहल की सराहना भी की है।

देश की पहली महिला IPS हैं बेदी गौरतलब है कि किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल होने वाली देश की पहली महिला थीं। उन्हें भारत में जेलों की स्थिति में सुधार लाने में बड़ी भूमिका के लिए जाना जाता है। इससे पहले बेदी ने 1972 में IPS जॉइन किया था।। अपने पुलिस करियर के दौरान उन्होंने नारकोटिक्स अधिकारी से लेकर आतंकवाद विशेषज्ञ सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

किरण बेदी किरण बेदी पुलिस सेवा में आने से पहले वे एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रहीं। उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, कानून की डिग्री और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और घरेलू हिंसा के विषय में पीएचडी हासिल की है। इसके अलावा वे एक कुशल टेनिस खिलाड़ी भी थीं और उन्होंने कई एशियाई चैंपियनशिप जीतीं।