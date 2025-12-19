बांग्लादेश में चल रहा पूरी तरह भीड़तंत्र, पूर्व भारतीय राजनयिक ने खोली यूनुस सरकार की पोल

संक्षेप: बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने कहा कि बांग्लादेश में पूरी तरह से भीड़तंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो, यह संवैधानिक सरकार नहीं है। यह एक गैर-कानूनी सरकार है और उन्हें चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है।

बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा भड़क उठी है। ढाका से लेकर चटगांव तक, कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगा दी। इसमें मीडिया के दफ्तर तक निशाने पर आ गए। हादी पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश में विद्रोह के प्रमुख नेताओं में था और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलता था। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने यूनुस सरकार पर जमकर निशाना साधा और उनके नेतृत्व में चल रही बांग्लादेश सरकार की पोल खोल दी।

बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "बांग्लादेश में पूरी तरह से भीड़तंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो, यह संवैधानिक सरकार नहीं है। यह एक गैर-कानूनी सरकार है और उन्हें चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है...पूरा सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन ढाका की जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में किया गया था। इसे पाकिस्तान ने बाहरी ताकतों के समर्थन से किया था, और अब जमात-ए-इस्लामी उन्माद भड़काने की कोशिश कर रही है। जमात-ए-इस्लामी को लगा था कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 18 महीनों में मोहम्मद यूनुस ने जो किया है, उससे लोग बहुत नाखुश हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''जमात-ए-इस्लामी की इस अलोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए, वे हर तरह का उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं...उन्होंने यह किया है कि, चुनाव अभियान के हिस्से के तौर पर, उनके एक आदमी, उस्मान हादी को गोली मार दी गई। गोली लगने के कुछ ही सेकंड के भीतर, वे बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं...हमें उस स्थिति में वापस आना होगा जो भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बताई है, कि आपके यहां स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भागीदारी वाले चुनाव होने चाहिए...विश्वसनीय चुनावों के बिना, बांग्लादेश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे...उनके पास एक उचित कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए।''

'भड़काऊ कार्रवाइयों और बयानों से बचना चाहिए'

वहीं, बांग्लादेश में भारतीय मिशनों पर भीड़ के हमलों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सलाहकार पंकज सरन ने दोनों देशों को सलाह दी है कि वे आपसी रिश्तों में किसी भी ताकत को दखलअंदाजी न करने दें और भड़काऊ बयानों तथा कार्रवाइयों से बचें। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे सरन ने 'यूनीवार्ता' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में चेतावनी दी कि भड़काऊ कार्रवाइयां और बयान केवल माहौल को खराब करने का काम करते हैं। उनका इशारा बांग्लादेश के विभिन्न छात्र नेताओं द्वारा दिए गए उन बयानों की ओर था जो भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखेगी ताकि बांग्लादेश में तैनात भारतीय उच्चायोग या भारतीय राजनयिकों को कोई नुकसान न पहुंचे।