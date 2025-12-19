Hindustan Hindi News
Former Indian Diplomat Attacks Yunus Government Says Total Mobocracy Functioning in Bangladesh
बांग्लादेश में चल रहा पूरी तरह भीड़तंत्र, पूर्व भारतीय राजनयिक ने खोली यूनुस सरकार की पोल

बांग्लादेश में चल रहा पूरी तरह भीड़तंत्र, पूर्व भारतीय राजनयिक ने खोली यूनुस सरकार की पोल

संक्षेप:

बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने कहा कि बांग्लादेश में पूरी तरह से भीड़तंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो, यह संवैधानिक सरकार नहीं है। यह एक गैर-कानूनी सरकार है और उन्हें चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है।

Dec 19, 2025 04:23 pm IST
बांग्लादेश में शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से हिंसा भड़क उठी है। ढाका से लेकर चटगांव तक, कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आग लगा दी। इसमें मीडिया के दफ्तर तक निशाने पर आ गए। हादी पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश में विद्रोह के प्रमुख नेताओं में था और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलता था। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने यूनुस सरकार पर जमकर निशाना साधा और उनके नेतृत्व में चल रही बांग्लादेश सरकार की पोल खोल दी।

बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "बांग्लादेश में पूरी तरह से भीड़तंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो, यह संवैधानिक सरकार नहीं है। यह एक गैर-कानूनी सरकार है और उन्हें चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है...पूरा सत्ता परिवर्तन ऑपरेशन ढाका की जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में किया गया था। इसे पाकिस्तान ने बाहरी ताकतों के समर्थन से किया था, और अब जमात-ए-इस्लामी उन्माद भड़काने की कोशिश कर रही है। जमात-ए-इस्लामी को लगा था कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 18 महीनों में मोहम्मद यूनुस ने जो किया है, उससे लोग बहुत नाखुश हैं।''

उन्होंने आगे कहा, ''जमात-ए-इस्लामी की इस अलोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए, वे हर तरह का उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं...उन्होंने यह किया है कि, चुनाव अभियान के हिस्से के तौर पर, उनके एक आदमी, उस्मान हादी को गोली मार दी गई। गोली लगने के कुछ ही सेकंड के भीतर, वे बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं...हमें उस स्थिति में वापस आना होगा जो भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बताई है, कि आपके यहां स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और भागीदारी वाले चुनाव होने चाहिए...विश्वसनीय चुनावों के बिना, बांग्लादेश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे...उनके पास एक उचित कार्यवाहक सरकार होनी चाहिए।''

'भड़काऊ कार्रवाइयों और बयानों से बचना चाहिए'

वहीं, बांग्लादेश में भारतीय मिशनों पर भीड़ के हमलों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा उप-सलाहकार पंकज सरन ने दोनों देशों को सलाह दी है कि वे आपसी रिश्तों में किसी भी ताकत को दखलअंदाजी न करने दें और भड़काऊ बयानों तथा कार्रवाइयों से बचें। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे सरन ने 'यूनीवार्ता' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में चेतावनी दी कि भड़काऊ कार्रवाइयां और बयान केवल माहौल को खराब करने का काम करते हैं। उनका इशारा बांग्लादेश के विभिन्न छात्र नेताओं द्वारा दिए गए उन बयानों की ओर था जो भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखेगी ताकि बांग्लादेश में तैनात भारतीय उच्चायोग या भारतीय राजनयिकों को कोई नुकसान न पहुंचे।

रात से सुबह तक जमकर हुई हिंसा

बांग्लादेश में गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक व्यापक हिंसा देखने को मिली, जब भीड़ ने ढाका और कई अन्य शहरों में उत्पात मचाया। यह हिंसा सिंगापुर के एक अस्पताल में इंकलाब मंच आंदोलन के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की। इस अशांति ने देश की आंतरिक सुरक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। नेशनल सिटिजन पार्टी, जिसे उन छात्रों ने बनाया था और जिसने पिछले साल विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था, उसने भी दिन में बाद में संभावित हिंसा की चेतावनी दी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया।

Bangladesh
