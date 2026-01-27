पद्म श्री पाने वाले RVS मणि कौन? UPA सरकार में इशरत जहां मामले को कैसे किया था उजागर, रोचक किस्सा

संक्षेप: RVS मणि ने आरोप लगाया कि यह दूसरा हलफनामा उनकी ओर से नहीं लिखा गया था, बल्कि राजनीतिक दबाव में उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े। उन्होंने कहा कि पहले हलफनामे को राजनीतिक हस्तक्षेप से बदला गया। यह मामला 2004 के अहमदाबाद एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसमें इशरत जहां सहित चार लोग मारे गए थे।

राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा के साथ पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी आरवीएस मणि को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2026 में घोषित किया गया। मणि ने यूपीए सरकार के दौरान इशरत जहां मामले में दाखिल 2 विरोधाभासी हलफनामों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने दावा किया कि 2009 में पहले हलफनामे में इशरत जहां को लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की एक महिला कार्यकर्ता बताया गया था, जो आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा थी और उच्च स्तरीय हत्याओं की साजिश में शामिल थी। यह हलफनामा खुफिया जानकारी के आधार पर तैयार किया गया था, जिसमें इशरत और उसके साथियों की आतंकी पृष्ठभूमि का जिक्र था।

दूसरा हलफनामा कुछ ही हफ्तों बाद दाखिल किया गया, जिसमें खुफिया जानकारी को निर्णायक सबूत नहीं माना गया और केंद्र सरकार ने गुजरात पुलिस की कार्रवाई से दूरी बनाई। मणि ने आरोप लगाया कि यह दूसरा हलफनामा उनके द्वारा नहीं लिखा गया था, बल्कि राजनीतिक दबाव में उन्हें हस्ताक्षर करने पड़े। उन्होंने कहा कि पहले हलफनामे को राजनीतिक हस्तक्षेप से बदला गया। यह मामला 2004 के अहमदाबाद एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसमें इशरत जहां सहित चार लोग मारे गए थे। बाद में डेविड कोलमैन हेडली की गवाही ने भी इशरत को आतंकवादी बताया था। मणि ने इस पूरे मामले को अपनी किताबों में विस्तार से उजागर किया, जिसमें यूपीए काल में आतंकवाद जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप का जिक्र है।

