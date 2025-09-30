अमेरिका के दबाव में नहीं कर पाए पाकिस्तान पर हमला, 26/11 हमले पर पूर्व गृह मंत्री का कबूलनामा
पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने स्वीकार किया है कि अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय दबाव में ही 26/11 के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की गई थी।
पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबर में स्वीकार किया है कि कि मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव में ही हमला नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमारे मन में भी बदले की भावना थी लेकिन सरकार ने सैन्य कार्रवाई ना करने का फैसला किया। चिदंबरम ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया के देश यही चाहते थे कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध ना शुरू करे।
चिदंबरम ने कहा, उस समय के अमेरिकी विदेश मंत्री तुरंत भारत पहुंच गए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुझसे मुलाकात की। उन्होंने कहा, कृपया कोई प्रतिक्रिया ना दें। चिदंबरम ने कहा, मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का फैसला कर चुकी है। हम पूरा मन बना चुके थे कि पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेना है।
चिदंबरम ने कहा, आतंकी हमले के बाद सरकार ने मंथन शुरू किया। मैंने प्रधानमंत्री से भी पाकिस्तान पर हमले को लेकर बात की। आखिरकार निर्णय यही लिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करनी है।
बता दें कि 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई के होटल ताज और होटल ओबेरॉय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिन और टावर होटल में हमला कर दिया था। इसमें कम से कम 166 लोगों की जान चली गई थी जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। सुरक्षाबलों के ऑपरेशन में सभी आतंकी मारे गए थे, शिवाय एक को छोड़कर। जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को 2012 में फांसी की सजा दी गई।
तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पी चिदंबर को विदेश मंत्रालय का कार्यभार दे दिया गया। चिदंबरम ने कहा, मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और बताया गया कि सबका यही फैसला है कि उन्हें अब वित्त मंत्रालय से गृह मंत्रालय में शिफ्ट किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्रालय से नहीं निकलना चाहता था क्योंकि मैंने ही बजट पेश किया था और उसी साल चुनाव भी होने थे। चिदंबरम के बयान पर बीजेपी के प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह पहले से ही पता है कि मुंबई हमले को ठीक से संभाला नहीं जा सका था। उस समय यूपीए सरकार की विदेश नीति काफी कमजोर थी।