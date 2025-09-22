ट्रंप के फैसलों को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर भड़के पूर्व राजनयिक, BJP ने सराहा

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ उठाए जा रहे सख्त कदमों को लेकर कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार की आलोचना पर पूर्व विदेश सचिव ने सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व राजनयिक कंवल सिब्बल की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारत के लिए बोले हैं।

भारत और अमेरिका के बीच चलते तनाव और उसके बीच डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर भारतीय राजनीति में भी हलचल मची हुई है। रविवार को पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एच1बी वीजा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रतिक्रिया की आलोचना की है। सिब्बल द्वारा कांग्रेस पर साधे गए इस निशाने को भाजपा ने हाथों-हाथ लिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सिब्बल का समर्थन करते हुए कहा कि राजनीति के लिए पर्याप्त समय और जगह है लेकिन जब बात राष्ट्रीय हितों की आती है तो सभी को भारत के लिए बोलना चाहिए।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूर्व राजनयिक की पोस्ट को रिट्वीट करते हुए रिजिजू ने कहा कि वह सिब्बल का दर्द समझ सकते हैं। उनके दर्द ने ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को यह सलाह देने के लिए मजबूर किया है। रिजिजू ने लिखा, "कंवल सिब्बल बेहद ही बौद्धिक,पूरी तरह से गंभीर और एक विद्वान राजनयिक हैं। वह अपने तीखे और बेहद प्रांगिक विचारों के लिए जाने जाते हैं। मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। उनके इस दर्द ने ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को सही सलाह देने के लिए मजबूर किया है। हमारे पास राजनीति करने के लिए पर्याप्त समय और जगह है, लेकिन जब राष्ट्रीय हितों की बात आती है, तो हम सभी को भारत के लिए बोलना चाहिए।

क्या कहा था खरगे ने? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच1बी वीजा को लेकर बढ़ाई गई फीस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा था कि हाल ही में पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई संदेश के बाद जो तोहफे दिए जा रहे हैं, उनसे भारतीय आहत हैं। इतना ही नहीं खरगे ने ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा कि गले मिलना, खोखले नारे देना विदेश नीति नहीं है। खरगे ने कहा, "विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, भारत को सर्वोपरि रखने और समझदारी व संतुलन के साथ मित्रता को आगे बढ़ाने के बारे में है।"