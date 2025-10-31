पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल, BJP ने रेड्डी सरकार पर साधा निशाना

Hindustan Hindi News
Fri, 31 Oct 2025 02:45 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Azharuddin: पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। राज भवन की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं की उपस्थिति में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को शपथ दिलाई। अजहरुद्दीन के शामिल होने से मंत्रिमंडल में कुल सदस्यों की संख्या 16 हो गई है, जबकि दो और जगह खाली हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार, तेलंगाना में अधिकतम 18 मंत्री हो सकते हैं।

पूर्व क्रिकेटर को मंत्रीमंडल में शामिल करने के निर्णय को भाजपा ने चुनावी फैसला करार देते हुए इसका विरोध किया है। भाजपा नेता शशिधर रेड्डी ने कहा, “मोहम्मद अजहरुद्दीन को कैबिनेट में जगह देने का प्रस्ताव आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव में मतदाताओं के एक वर्ग को लुभाने और उनके वोट हासिल करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है और यह आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है।” उन्होंने कहा कि हालाँकि आदर्श आचार संहिता पूरे हैदराबाद शहर पर लागू नहीं होती, लेकिन अजहरुद्दीन को राज्य कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव पर प्रभाव डालेगा, जहाँ से पूर्व क्रिकेटर मतदाता हैं।

2023 में जुबली हिल्स विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं अजहर

शशिधर रेड्डी ने यह भी बताया कि अजहरुद्दीन ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, “इसलिए, उन्हें मंत्रालय देने की पेशकश जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के एक वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस की दुर्भावनापूर्ण मंशा के अलावा और कुछ नहीं है।”

भारतीय जनता पार्टी के इस विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता सैयद निजामुद्दीन ने गुरुवार को कहा कि भाजपा पार्टी और बीआरएस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टियां सरकार में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहती। इसलिए यह दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर रही हैं।

जून में बीआरएस विधायक का हुआ था निधन

आपको बता दें, इस साल जून में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण यह उपचुनाव जरूरी हो गया है। अजहरुद्दीन ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में तेलंगाना सरकार ने राज्यपाल के कोटे से अजहरुद्दीन को विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के रूप में नामित किया था। हालांकि, राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है।

अजहर को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जुबली हिल्स विधानसभा का उपचुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। यहां पर एक लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता निर्णयाक भूमिका में हैं।

