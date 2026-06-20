पूर्व कांग्रेस नेता पवनराजे की हत्या के केस में फैसला, सुनेत्रा पवार के भाई पद्मसिंह पाटिल समेत सभी आरोपी बरी

पूर्व कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर मर्डर केस मामले में शनिवार को CBI की विशेष अदालत में फैसला सुनाया। पूर्व गृहमंत्री और एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के समय धाराशिव सांसद ओमराजे निंबालकर मौजूद थे।

Pawanraje Nimbalkar murder case: महाराष्ट्र में 20 साल पहले हुए हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में आज सीबीआई की अदालत ने फैसला सुना दिया। पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान में धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर के पिता पवनराजे निंबालकर की हत्या के आरोपों से राज्य के पूर्व गृहमंत्री पद्मसिंह पाटिल समेत आठों आरोपियों को सबूतों को अभाव में बरी कर दिया है। बता दें, सीबीआई द्वारा इस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए एनसीपी नेता और पूर्व गृहमंत्री पद्मसिंह पाटिल वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सौतेले भाई हैं।

राजनीतिक रूप से हाई प्रोफाइल इस केस पर फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एस आर नवंदर ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि उस समय पर उस्मानाबाद ( अब धाराशिव) में पवनराजे और पाटिल के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज करवाई थी। लेकिन सीबीआई अदालत के सामने ऐसे कोई सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रही है, जिससे पाटिल या अन्य लोगों को खिलाफ आरोप सिद्ध हो सकें।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा केस आरोपी से गवाह बने पारसमल जैन की गवाही पर केंद्रित था, लेकिन वह संदिग्ध है और उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जैन को गिरफ्तार किए जाने के बाद करीब 15 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया था और यातनाएं दी गई थीं। उसकी गवाही से हत्या के घटनाक्रम की पूरी कड़ी सिद्ध नहीं होती है।

विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने मामले को हाईकोर्ट ले जाने का फैसला लिया है।

संजय राउत ने लगाए थे आरोप बता दें, पिछले दो दशक से जारी इस केस हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र उस वक्त बन गया था। जब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि ओमराजे निंबालकर को दल बदल करने के लिए उनके पिता के मामले में पक्ष में फैसला दिलाने का ऑफर दिया गया था। गौरतलब है कि ओमराजे निंबालकर उद्धव गुट से धाराशिव से सांसद हैं, अभी हाल में वह उन 6 सांसदों में शामिल हैं, जो शिंदे गुट में शामिल होने की चर्चा में हैं।

क्या है पवनराजे निंबालकर केस? यह पूरा मामला पूर्व कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और एनसीपी नेता पद्मसिंह पाटिल के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा है। तीन जून 2006 को पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की कार पर हमला कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। इस हमले में दोनों की मौत हो गई थी। शुरुआत में इस मामले की जांच नवी मुंबई पुलिस ने की थी, लेकिन पवनराजे निंबालकर की पत्नी द्वारा जांच की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किए जाने के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया था।

तीन साल बाद गिरफ्तार हुए पद्मसिंह पाटिल सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद पद्मसिंह पाटिल को जून 2009 में गिरफ्तार किया था। हालांकि, उसी वर्ष सितंबर में रायगढ़ जिले के अलीबाग स्थित सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। इस मामले में पाटिल के अलावा, अन्य आरोपियों में लातूर के व्यवसायी सतीश मंदाडे, सेवानिवृत्त अधिकारी मोहन शुक्ला और हमलावर शामिल थे।

केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, इस मामले में मुख्य आरोपी पद्मसिंह पाटिल पर आरोप था कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची और राजनीतिक एवं व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अपने चचेरे भाई पवनराजे निंबालकर को खत्म करने के लिए लिए धन दिया। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि पारसमल जैन ने शुरुआत में पवनराजे निंबालकर की हत्या के लिए मोहन शुक्ला और सतीश मंदाडे से 30 लाख रुपये की सुपारी स्वीकार की थी। बाद में, उसे माफी दे दी गई क्योंकि वह अन्य आरोपियों के खिलाफ सरकारी गवाह बन गया।