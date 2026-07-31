अभिजीत दीपके के घर पहुंचे हाई प्रोफाइल मेहमान, पूर्व CM ने भी मिलने का समय मांगा

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके राजधानी दिल्ली में आंदोलन पूरा होने के बाद अब अपने घर पहुंच गए हैं। खास बात है कि यहां उनसे मिलने के लिए एक के बाद एक नेता और मंत्री पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक पूर्व सीएम ने उनसे बात की।

अभिजीत दीपके आंदेलन खत्म होने के बाद टायफाइड का शिकार हो गए थे और बुधवार को घर छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे हैं। (ANI Video Grab)

दिल्ली में छात्र आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता फाउंडर अभिजीत दीपके अब राजनीतिक गलियारों में भी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके संकेत उनसे मिलने वाले नेताओं की लाइन से मिल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से लेकर नेता मीटिंग कर चुके हैं। वहीं, कई नेता टाइम मांग रहे हैं। CJP के बैनर तले हुए आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया था।

आंदोलन के बाद दीपके टायफाइ़ड का शिकार हो गए थे, जिसके चलते वह आंदोलन खत्म होने के बाद भी राजधानी दिल्ली में रहे और इलाज कराया। बुधवार को वह अपने गृहनगर छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे थे। तब से ही उनके घर पर नेताओं का मिलने आना लगातार जारी है।

शिवसेना के दोनों गुट मिल रहे गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) गुट के नेता चंद्रकांत खैरे दीपके के आवास पर पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मीटिंग के दौरान उन्होंने सीजेपी फाउंडर की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात कराई थी।

एबीपी मराठी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठाकरे और दीपके की फोन पर बात हुई। उस दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने सफल आंदोलन के लिए बधाई दी और तारीफ भी की। खबर है कि उन्होंने सीजेपी के संस्थापक की शादी के बारे में पूछा और परिवार का भी हाल जाना। इतना ही नहीं उन्होंने दीपके को मुंबई स्थित आवास मातोश्री का भी न्योता दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसपर दीपके ने जवाब दिया, 'मैं सभी से मिलना चाहूंगा। मैं जरूरत मातोश्री आऊंगा।'

पूर्व मंत्री भी मिले रविवार को ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट भी पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात के बाद बताया था कि वह लंबे समय से दीपके के परिवार को जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले मिलने इसलिए नहीं गए, क्योंकि मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से देखा जा सकता था।

शिरसाट ने कहा कि दीपके को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था, 'उनके माता-पिता परेशान थे, क्योंकि हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। वह परिवार की तरह हैं और मैं यहां केवल प्रभारी मंत्री के तौर पर नहीं आया हूं। अभिजीत के महाराष्ट्र पहुंचने पर उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करूंगा।'