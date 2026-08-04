अभिजीत दीपके सरकार से लड़ रहा है और एक आप लोग हैं, पूर्व CM ने नेताओं को सुनाया

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने ही नेताओं के आपस में लड़ने से नाराज हो गए। खबर है कि हाल ही में हुई एक मीटिंग के दौरान उन्होंने नेताओं को अभिजीत दीपके का उदाहरण देकर समझाया।

प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के ठाणे-कल्याण के पदाधिकारियों को आपसी लड़ाई के लिए जमकर फटकार लगाई। खास बात है कि इस दौरान उन्होंने CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का उदाहरण भी नेताओं को दे दिया। वह दिल्ली में आयोजित आंदोलन में समर्थन देने भी पहुंचे थे।

एजेंसी वार्ता के मुताबिक, पार्टी पदाधिकारियों की यह आपसी लड़ाई कुछ दिनों पहले कल्याण लोकसभा क्षेत्र में अनुभवी कार्यकर्ताओं को अचानक पार्टी से निकाले जाने की वजह से शुरू हुई थी। पार्टी के पुराने वफादार और संभावित नए पदाधिकारी नेतृत्व में अपनी जगह बनाने को लेकर आपस में भिड़ गए, तो यह अंदरूनी कलह पार्टी नेतृत्व के सामने तीखी बहस में बदल गई। इस दौरान विधायक मिलिंद नार्वेकर, ठाणे जिला प्रमुख केदार डिघे और पूर्व विधायक विलास पोटनिस जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

गुटबाजी से हुए नाराज ठाकरे ने अपनी मौजूदगी में जब यह गुटबाजी देखी, तो उन्होंने झगड़ते नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि वे बड़े राजनीतिक परिदृश्य को भूल गए हैं। ठाकरे ने देशभर में सरकार के खिलाफ हो रहे जबरदस्त विरोध-प्रदर्शनों की तुलना अपनी अंदरूनी लड़ाई से करते हुए बैठक में मौजूद लोगों को खरी-खोटी सुनाई।

अभिजीत दीपके का उदाहरण दिया ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा, 'देश के मौजूदा हालात को देखिए। अभिजीत दीपके जैसा युवा कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे मुकाबला कर रहा है और आप लोग छोटे-मोटे पदों के लिए आपस में लड़ रहे हैं?'

ठाकरे के आवास मातोश्री में हुए इस गुस्से ने पार्टी के पारंपरिक गढ़ ठाणे में मौजूद गहरी अंदरूनी दरारों को सबके सामने लाकर रख दिया है। पार्टी के अंदर की आपसी प्रतिद्वंद्विता से जमीनी स्तर पर स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है। एजेंसी के अनुसार, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि स्थानीय असंतोष को रोकने के लिए अब नेतृत्व पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है।