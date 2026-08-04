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अभिजीत दीपके सरकार से लड़ रहा है और एक आप लोग हैं, पूर्व CM ने नेताओं को सुनाया

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने ही नेताओं के आपस में लड़ने से नाराज हो गए। खबर है कि हाल ही में हुई एक मीटिंग के दौरान उन्होंने नेताओं को अभिजीत दीपके का उदाहरण देकर समझाया।

Where is Abhijeet Dipke
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अभिजीत दीपके से खासे प्रभावित नजर आ रहे हैं। (Handout via PTI Photo)

प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संगठन की समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के ठाणे-कल्याण के पदाधिकारियों को आपसी लड़ाई के लिए जमकर फटकार लगाई। खास बात है कि इस दौरान उन्होंने CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का उदाहरण भी नेताओं को दे दिया। वह दिल्ली में आयोजित आंदोलन में समर्थन देने भी पहुंचे थे।

एजेंसी वार्ता के मुताबिक, पार्टी पदाधिकारियों की यह आपसी लड़ाई कुछ दिनों पहले कल्याण लोकसभा क्षेत्र में अनुभवी कार्यकर्ताओं को अचानक पार्टी से निकाले जाने की वजह से शुरू हुई थी। पार्टी के पुराने वफादार और संभावित नए पदाधिकारी नेतृत्व में अपनी जगह बनाने को लेकर आपस में भिड़ गए, तो यह अंदरूनी कलह पार्टी नेतृत्व के सामने तीखी बहस में बदल गई। इस दौरान विधायक मिलिंद नार्वेकर, ठाणे जिला प्रमुख केदार डिघे और पूर्व विधायक विलास पोटनिस जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

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गुटबाजी से हुए नाराज

ठाकरे ने अपनी मौजूदगी में जब यह गुटबाजी देखी, तो उन्होंने झगड़ते नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि वे बड़े राजनीतिक परिदृश्य को भूल गए हैं। ठाकरे ने देशभर में सरकार के खिलाफ हो रहे जबरदस्त विरोध-प्रदर्शनों की तुलना अपनी अंदरूनी लड़ाई से करते हुए बैठक में मौजूद लोगों को खरी-खोटी सुनाई।

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अभिजीत दीपके का उदाहरण दिया

ठाकरे ने पार्टी पदाधिकारियों को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा, 'देश के मौजूदा हालात को देखिए। अभिजीत दीपके जैसा युवा कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे मुकाबला कर रहा है और आप लोग छोटे-मोटे पदों के लिए आपस में लड़ रहे हैं?'

ठाकरे के आवास मातोश्री में हुए इस गुस्से ने पार्टी के पारंपरिक गढ़ ठाणे में मौजूद गहरी अंदरूनी दरारों को सबके सामने लाकर रख दिया है। पार्टी के अंदर की आपसी प्रतिद्वंद्विता से जमीनी स्तर पर स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो गया है। एजेंसी के अनुसार, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि स्थानीय असंतोष को रोकने के लिए अब नेतृत्व पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है।

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अभिजीत दीपके से बात

खबरें हैं कि हाल ही में ठाकरे ने फोन पर दीपके से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि यह चर्चा शिवसेना यूबीटी नेता चंद्रकांत खैरे के जरिए हुई थी। एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, ठाकरे और दीपके की फोन पर बात हुई। उस दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने सफल आंदोलन के लिए बधाई दी और तारीफ भी की। खबर है कि उन्होंने सीजेपी के संस्थापक की शादी के बारे में पूछा और परिवार का भी हाल जाना। इतना ही नहीं उन्होंने दीपके को मुंबई स्थित आवास मातोश्री का भी न्योता दिया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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