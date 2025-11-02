Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsFormer CJI Says Cases Filed against my Family Members to Coerce Me
मुझे मजबूर करने के लिए मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे केस: पूर्व CJI

मुझे मजबूर करने के लिए मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे केस: पूर्व CJI

संक्षेप: पूर्व सीजेआई ने कहा कि आप सभी जो यहां मौजूद हैं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार को टारगेट किया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए। यह सब सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया गया था, और मैं अकेला नहीं था।

Sun, 2 Nov 2025 05:00 PMMadan Tiwari पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (पूर्व CJI) एन वी रमना ने कहा है कि उन्हें मजबूर करने के लिए उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। VIT-AP यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन में बोलते हुए, जस्टिस रमना ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार का नाम लिए बिना कहा कि न्यायपालिका के वे सदस्य भी जिन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों का पालन किया, उन्हें दबाव और ज़ुल्म का सामना करना पड़ा। जिन जजों की कोई भूमिका नहीं थी, उनके परिवार राजनीतिक संगठनों के लिए जमानती बन गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने शनिवार को कहा, 'आप सभी जो यहां मौजूद हैं, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे मेरे परिवार को टारगेट किया गया और उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किए गए। यह सब सिर्फ मुझे मजबूर करने के लिए किया गया था, और मैं अकेला नहीं था। उस मुश्किल दौर में, किसानों के मुद्दे से हमदर्दी रखने वाले सभी लोगों को डराया-धमकाया गया और जबरदस्ती का सामना करना पड़ा।' जस्टिस रमना उस समय की वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ किसानों के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, जिसमें आंध्र प्रदेश की अकेली राजधानी अमरावती को खत्म करके 'तीन राजधानियों' का फ़ॉर्मूला अपनाया गया था, जिसमें विशाखापत्तनम एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी, अमरावती-लेजिस्लेटिव राजधानी और कुरनूल-ज्यूडिशियल राजधानी होगी।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे समय में, जब कई पॉलिटिकल लीडर कोई स्टैंड लेने या चुप रहने में हिचकिचा रहे थे, यह देश के जज, वकील और कोर्ट थे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वादे पर डटे रहे। सरकारें भले ही बदल जाएं, कोर्ट और कानून का राज स्टेबिलिटी का सहारा बने रहते हैं। और कानून का राज तभी बचता है जब लोग पब्लिक में अपना भरोसा दिखाते हैं, सुविधा के लिए अपनी ईमानदारी छोड़ने से मना करते हैं।

पूर्व सीजेआई ने अमरावती से अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा, 'मैं अमरावती के किसानों के जज़्बे को सलाम करता हूं, जिन्होंने हिम्मत से सरकारी सिस्टम की ताकतों का सामना किया। मुझे किसानों के संघर्ष से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं उन्हें ज्यूडिशियल सिस्टम और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भरोसा दिखाने के लिए भी धन्यवाद देता हूं।' आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद, अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया गया, और अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।