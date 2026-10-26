अब देश में चल रहे आंदोलनों पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़, सरकार के आगे नरम पड़ने के लगे हैं आरोप

आरोप हैं कि जजों की नियुक्ति के मामलों में पूर्व CJI चंद्रचूड़ का सरकार की तरफ झुकाव रहता था और वे औपचारिक बैठक से पहले ही सरकार से सहमति लेने की कोशिश करते थे। इस बीच उनका एक बयान सामने आया है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी याई चंद्रचूड़ इस समय सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय कौल ने उन पर सरकार के आगे नरम पड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच अब पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने देशभर में चल रहे आंदोलनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि देश में आजकल संस्थानों को गिराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज संस्थानों की वजह से ही जीवित है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने देश की तरक्की और लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थान, दोनों को को बेहद जरूरी बताया। दिल्ली स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस (UCMS) के 55वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व CJI ने चिंता जताते हुए कहा, “आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई लोकतंत्र के हर संस्थान को गिराना चाहता है। याद रखिए, कोई भी समाज संस्थाओं से ही जीवित रहता है। आपने जो भी मुकाम हासिल किया है, वह संस्थागत प्रक्रियाओं के अनुभव से सीखा है। संस्थान ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में संस्थाएं अनिवार्य हैं, चाहे वे सरकारी हों या निजी। अगर हम देश को आगे ले जाना और विकसित करना चाहते हैं, तो हमें इन संस्थानों को बनाए रखना होगा और प्रभावी संस्थाओं को और अधिक मजबूत करना होगा। इस दौरान पूर्व CJI ने डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी बात की।

जस्टिस कौल के आरोपों पर घिरे पूर्व CJI चंद्रचूड़ का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज रहे जस्टिस संजय कौल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जस्टिस कौल ने अपनी किताब में आरोप लगाए हैं कि जजों की नियुक्ति के मामले में चंद्रचूड़ का झुकाव सरकार की तरफ रहता था। वहीं यह आरोप भी हैं कि चंद्रचूड़ कॉलेजियम की बैठक से पहले सरकार से औपचारिक सहमति लेने की कोशिश करते थे।

दरअसल जस्टिस कौल की किताब ‘विदाउट फियर ऑर फेयर’ लॉन्च होने जा रही है। इसी किताब में उन्होंने पूर्व CJI को लेकर दावे किए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार एक अल्पसंख्यक समुदाय के जज की नियुक्ति के समय सरकार ने उनकी जाति और धार्मिक प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए। जस्टिस कौल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी और कॉलेजियम की बैठक से वॉकआउट भी कर दिया था।