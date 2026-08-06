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पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को फीस नहीं दे रहे बड़े क्लाइंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट में प्रिया कपूर और रानी कपूर के बीच पारिवारिक ट्रस्ट को लेकर केस चल रहा है। अदालत की ही सलाह पर इस मामले में मध्यस्थता की बात कही गई थी और इसका जिम्मा पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को दिया गया था।

Former CJI DY Chandrachud
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं। (Vipin Kumar/HT Photo)

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की एक मामले में फीस अटक गई है। दरअसल, यह केस दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी और पत्नी प्रिया कपूर के बीच पारिवारिक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया था। अब यह मामला उनकी फीस पर आकर अटक गया है। शीर्ष न्यायालय ने फिलहाल उनकी फीस ट्रस्ट की तरफ से दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

गुरुवार को उनकी फीस के मामले में सुनवाई हुई थी। रानी कपूर की तरफ से पेश हुए वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा था, 'मध्यस्थता जारी है। सिर्फ एक ही परेशानी हो रही है।' उन्होंने कहा, 'फीस पर विवाद है। वह 80 साल की हैं और उनके पास रुपये नहीं हैं।' जबकि, वकील अभिमन्यु भंडारी ने कहा कि इस बात को आपस में सुलझाया जा सकता है। इसपर दवे ने कहा, 'उनके पास बहुत पैसे हैं। वो फीस देना जारी रख सकते हैं।'

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क्या बोला कोर्ट

कोर्ट का कहना है कि इसपर वह फैसला करेगा। दवे ने कहा, 'उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। इसकी सुनवाई नवंबर से पहले होने दीजिए।' इधर, प्रिया कपूर की वकील शेरिल त्रेहान ने कोर्ट को जानकारी दी कि दो दिन पहले ही एक सेशन हुआ है। कोर्ट ने कहा, 'रिपोर्ट ठीक लग रही है।' अदालत ने सवाल किया, 'मीडिएटर को पेमेंट कौन करेगा? मैं आपके क्लाइंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं वरिष्ठ वकीलों से पूछ रहा हूं। कुछ समय के लिए भुगतान ट्रस्ट को करने दीजिए। रिपोर्ट देखने के बाद लगा है कि आप एक अच्छे समाधान की ओर बढ़ रहे हैं।'

कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर खुशी जताई है। आदेश में कहा गया है कि मीडिएटर ने परिवार के सभी सदस्यों से बात की है और अब तक 6 सेशन हो चुके हैं। अदालत ने कहा, 'हम यह देखकर खुश है कि मध्यस्थता अच्छी चल रही है। हम खुश हैं कि पार्टियां सहयोग कर रहीं हैं।' मीडिएटर की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि दोनों पार्टियां समझौते के लिए तैयार हो गईं हैं।

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कोर्ट ने कहा, 'हमें भरोसा है कि जिस तरह से पार्टियों ने सहयोग किया है, उससे विवाद जल्दी सुलझ जाएगा। हम एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि पक्षों को मध्यस्थ के पास खुले दिमाग से जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लंबे मुकदमे में न फंसे। मध्यस्थता होने दीजिए। हम एक और रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। मीडिएटर की फीस आरके फैमिली ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। इसपर आगे कोई बहस नहीं होगी। रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का आदेश दिया गया है।'

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मई में बनाया था मीडिएटर

सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पारिवारिक ट्रस्ट विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया था। 14 मई को कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा था कि ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया सीधे प्रभावित हो। तब कोर्ट ने कहा था कि सभी पक्षों के हित में यही होगा कि इस पूरे विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त किया जाए, अन्यथा यह 'लंबी कानूनी लड़ाई' बन जाएगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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