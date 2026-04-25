रूसी तेल खरीदना बंद कर दो, टैरिफ कम कर दूंगा; पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा?
पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने लेन-देन वाली नैतिकता पर आधारित एक सभ्यता का निर्माण किया है। टैरिफ क्या हैं? टैरिफ पूरी तरह से लेन-देन वाली नैतिकता के बारे में हैं। आप रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, और मैं आपके टैरिफ कम कर दूंगा। आप ऐसा करें, और मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 32वें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। इस दौरान , उन्होंने ईरान-अमेरिका युद्ध में होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति, अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर टैरिफ लगाए जाने समेत तमाम मामलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे टैरिफ पूरी तरह से लेन-देन की नैतिकता से जुड़ा है, जिसके तहत कहा जाता है कि रूसी तेल खरीदना बंद कर दो तो टैरिफ कम कर दूंगा।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में हुए युद्ध से हमें यह पता चलता है कि होर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ भी होता है, उसका संभावित असर न केवल भारत और इंडोनेशिया के ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है, बल्कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। यह उस वैश्विक जुड़ाव का ही असर है, जिसे हम सभी साझा करते हैं। यह एक ऐसे विश्व का संकेत है जो अपनी अपेक्षाओं को कम कर रहा है, और एक अनिश्चित माहौल में अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना सीख रहा है।''
उन्होंने आगे कहा, ''हमने लेन-देन की नैतिकता पर आधारित एक सभ्यता का निर्माण किया है। टैरिफ (शुल्क) क्या हैं? टैरिफ पूरी तरह से लेन-देन की नैतिकता से ही जुड़े हैं। आप रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, तो मैं आपके टैरिफ कम कर दूंगा। आप ऐसा करें, तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ क्या हैं? टैरिफ, लेन-देन की नैतिकता वाले इस नए खेल का ही एक हिस्सा हैं। इस तरह, हमने लेन-देन की नैतिकता पर आधारित एक सभ्यता खड़ी कर ली है। यदि हममें से हर नागरिक यह कहने लगे कि मैं तभी ईमानदार रहूंगा, जब ईमानदारी से मुझे फायदा हो।''
पूर्व सीजेआई ने आगे कहा कि मैं तभी कानून का पालन करूंगा जब कोई मुझ पर नजर रख रहा हो और मैं तभी न्याय करूंगा जब न्याय से मेरा अपना भला हो, तो यह नैतिकता नहीं है। यह तो विशुद्ध रूप से 'व्यापार' है। शास्त्री जी ने बिना किसी के कहे, बिना किसी इनाम की चाहत के और बिना किसी राजनीतिक लाभ की अपेक्षा के, सत्ता से इस्तीफा दे दिया था। उनका जीवन हम पर यह कर्तव्य डालता है कि हम हमेशा सही कार्य करें, भले ही उसके लिए हमें अपना सब कुछ ही क्यों न गंवाना पड़े।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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