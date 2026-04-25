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रूसी तेल खरीदना बंद कर दो, टैरिफ कम कर दूंगा; पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा?

Apr 25, 2026 07:44 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने लेन-देन वाली नैतिकता पर आधारित एक सभ्यता का निर्माण किया है। टैरिफ क्या हैं? टैरिफ पूरी तरह से लेन-देन वाली नैतिकता के बारे में हैं। आप रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, और मैं आपके टैरिफ कम कर दूंगा। आप ऐसा करें, और मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा।

रूसी तेल खरीदना बंद कर दो, टैरिफ कम कर दूंगा; पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित 32वें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति व्याख्यान में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। इस दौरान , उन्होंने ईरान-अमेरिका युद्ध में होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति, अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीद पर टैरिफ लगाए जाने समेत तमाम मामलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे टैरिफ पूरी तरह से लेन-देन की नैतिकता से जुड़ा है, जिसके तहत कहा जाता है कि रूसी तेल खरीदना बंद कर दो तो टैरिफ कम कर दूंगा।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में हुए युद्ध से हमें यह पता चलता है कि होर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ भी होता है, उसका संभावित असर न केवल भारत और इंडोनेशिया के ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है, बल्कि नवंबर में अमेरिका में होने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। यह उस वैश्विक जुड़ाव का ही असर है, जिसे हम सभी साझा करते हैं। यह एक ऐसे विश्व का संकेत है जो अपनी अपेक्षाओं को कम कर रहा है, और एक अनिश्चित माहौल में अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ना सीख रहा है।''

उन्होंने आगे कहा, ''हमने लेन-देन की नैतिकता पर आधारित एक सभ्यता का निर्माण किया है। टैरिफ (शुल्क) क्या हैं? टैरिफ पूरी तरह से लेन-देन की नैतिकता से ही जुड़े हैं। आप रूसी तेल खरीदना बंद कर दें, तो मैं आपके टैरिफ कम कर दूंगा। आप ऐसा करें, तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ क्या हैं? टैरिफ, लेन-देन की नैतिकता वाले इस नए खेल का ही एक हिस्सा हैं। इस तरह, हमने लेन-देन की नैतिकता पर आधारित एक सभ्यता खड़ी कर ली है। यदि हममें से हर नागरिक यह कहने लगे कि मैं तभी ईमानदार रहूंगा, जब ईमानदारी से मुझे फायदा हो।''

पूर्व सीजेआई ने आगे कहा कि मैं तभी कानून का पालन करूंगा जब कोई मुझ पर नजर रख रहा हो और मैं तभी न्याय करूंगा जब न्याय से मेरा अपना भला हो, तो यह नैतिकता नहीं है। यह तो विशुद्ध रूप से 'व्यापार' है। शास्त्री जी ने बिना किसी के कहे, बिना किसी इनाम की चाहत के और बिना किसी राजनीतिक लाभ की अपेक्षा के, सत्ता से इस्तीफा दे दिया था। उनका जीवन हम पर यह कर्तव्य डालता है कि हम हमेशा सही कार्य करें, भले ही उसके लिए हमें अपना सब कुछ ही क्यों न गंवाना पड़े।''

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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