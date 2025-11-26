क्या कभी नेताओं के दबाव का सामना करना पड़ा? रिटायर होते ही पूर्व CJI गवई ने दे दिया जवाब

संक्षेप: पूर्व सीजेआई बीआर गवई से जब पूछा गया कि क्या उन्हें कभी एग्जीक्यूटिव या नेताओं से कोई दबाव का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सच में नहीं…

रिटायरमेंट के ठीक बाद भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा है कि उन्हें कभी भी एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक नेताओं से दबाव का सामना नहीं करना पड़ा और जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, और यह आरोप कि यह अपारदर्शी है, सही नहीं हैं। पूर्व सीजेआई गवई हाल ही में पद से रिटायर हुए हैं, जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पद की शपथ ली। न्यूज एजेंसी एएनआई के के साथ एक इंटरव्यू में, पूर्व सीजेआई ने यह भी कहा कि सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए फिक्स्ड टेन्योर होना जरूरी नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी एग्जीक्यूटिव या नेताओं से कोई दबाव का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा, "नहीं, सच में नहीं..."। ज्यूडिशियरी की आजादी पर जोर देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी के बीच शक्तियों के साफ़ बंटवारे पर टिका है। ज्यूडिशियल दखल के दायरे और सीमाओं पर सोचते हुए, जस्टिस गवई ने एक चेतावनी दोहराई जो उन्होंने पहले भी कही थी- 'कुछ सीमाएं हैं जिनके अंदर ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को काम करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को ज्यूडिशियल टेररिज्म में नहीं बदलना चाहिए।"