क्या कभी नेताओं के दबाव का सामना करना पड़ा? रिटायर होते ही पूर्व CJI गवई ने दे दिया जवाब

Wed, 26 Nov 2025 09:36 PMMadan Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
रिटायरमेंट के ठीक बाद भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई ने कहा है कि उन्हें कभी भी एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक नेताओं से दबाव का सामना नहीं करना पड़ा और जजों की नियुक्ति का कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, और यह आरोप कि यह अपारदर्शी है, सही नहीं हैं। पूर्व सीजेआई गवई हाल ही में पद से रिटायर हुए हैं, जिसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पद की शपथ ली। न्यूज एजेंसी एएनआई के के साथ एक इंटरव्यू में, पूर्व सीजेआई ने यह भी कहा कि सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए फिक्स्ड टेन्योर होना जरूरी नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी एग्जीक्यूटिव या नेताओं से कोई दबाव का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा, "नहीं, सच में नहीं..."। ज्यूडिशियरी की आजादी पर जोर देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियरी के बीच शक्तियों के साफ़ बंटवारे पर टिका है। ज्यूडिशियल दखल के दायरे और सीमाओं पर सोचते हुए, जस्टिस गवई ने एक चेतावनी दोहराई जो उन्होंने पहले भी कही थी- 'कुछ सीमाएं हैं जिनके अंदर ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को काम करना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को ज्यूडिशियल टेररिज्म में नहीं बदलना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियरी को उन कमजोर नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए जो सामाजिक-आर्थिक रुकावटों की वजह से कोर्ट नहीं जा पाते, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल संवैधानिक सीमाओं के अंदर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "किसी व्यक्ति को उनकी तरफ से कोर्ट जाने की इजाजत देना हमारे आर्थिक और सामाजिक न्याय के वादे को पूरा करता है। लेकिन फिर भी, ज्यूडिशियल एक्टिविज़्म अपनी हदें पार नहीं कर सकता।" उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में भी बात की जिसमें उसने बुलडोजर जस्टिस - यानी कुछ राज्य अधिकारियों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घर गिराना - को कानून के तहत नामंजूर बताया था। उन्होंने इसे एग्जीक्यूटिव के दखल का एक साफ मामला बताया जहां राज्य, सही प्रोसेस को मानने के बजाय, एक जज की भूमिका निभा रहा है।

