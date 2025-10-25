Hindustan Hindi News
भारत को लगातार भड़काने का फायदा नहीं, युद्ध हार जाएगा पाकिस्तान: पूर्व CIA अफसर

Sat, 25 Oct 2025 08:28 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकोउ ने साफ-साफ कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी कन्वेंशनल युद्ध हार जाएगा और इस्लामाबाद से यह मानने को कहा कि खुली लड़ाई देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच असली युद्ध से कुछ भी, सच में कुछ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानी हार जाएंगे। यह इतनी सीधी बात है। वे हार जाएंगे। और मैं न्यूक्लियर हथियारों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक कन्वेंशनल युद्ध की बात कर रहा हूं और इसलिए भारतीयों को लगातार भड़काने का कोई फायदा नहीं है।"

किरियाकोउ ने सीआईए में 15 साल बिताए और पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को लीड किया। उन्होंने ‘एएनआई’ को बताया कि अगर वॉशिंगटन ने इजरायली स्टाइल की पॉलिसी अपनाई होती, तो वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेंटर में रहने वाले साइंटिस्ट और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए जाने जाने वाले अब्दुल कदीर खान को मार सकता था। हालांकि, उन्होंने कहा कि ए.क्यू. खान को सऊदी सरकार का सपोर्ट था, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा था। पूर्व ऑफिसर ने याद किया कि 2002 में पाकिस्तान में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्हें अनऑफिशियली बताया गया था कि पेंटागन पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखता है।

उन्होंने कहा कि तब से पाकिस्तान के अंदर विचार सख्त हो गए हैं, पाकिस्तानी अधिकारी पब्लिकली इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हथियारों पर सिर्फ उनके जनरलों का ही कंट्रोल है। उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों से यूनाइटेड स्टेट्स का कोई लेना-देना नहीं है, पाकिस्तानी जनरल ही इसे कंट्रोल करते हैं।" जब पूछा गया कि क्या अमेरिकियों ने कभी भारत को अमेरिका की कथित भूमिका के बारे में बताया था, तो किरियाकोउ ने कहा कि उन्हें इस पर शक है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय स्टेट डिपार्टमेंट दोनों तरफ से संयम बरतने की अपील कर रहा था, असल में यह सलाह दे रहा था कि अगर लड़ाई जरूरी हो तो उसे छोटा और पूरी तरह से पारंपरिक रखा जाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों के आने से सभी के लिए स्थिति बदल जाएगी।

किरियाकोउ ने न्यूक्लियर जबरदस्ती पर भारत के बताए गए रुख की ओर भी इशारा किया, और कहा कि नई दिल्ली ने चेतावनी दी है कि वह न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी आतंकी हमले का कड़ा जवाब देगा।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

