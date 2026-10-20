CJP के समर्थन में उतरे BJP के पूर्व तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई, बोले- दिल्ली पुलिस गलत कर रही

अन्नामलाई ने कहा कि भले ही वे CJP के विरोध प्रदर्शन के तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन वे उन मुद्दों और सवालों का पूरी तरह समर्थन करते हैं, जो CJP सरकार के सामने उठा रही है।

अन्नामलाई ने RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत के हालिया विजयादशमी संबोधन और विचारों का स्वागत किया।

तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 'वी द लीडर्स' आंदोलन के संस्थापक के. अन्नामलाई ने दिल्ली में चुनाव आयोग और SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं की गिरफ्तारी पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।

अन्नामलाई ने कहा कि भले ही वे CJP के विरोध प्रदर्शन के तरीकों से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन वे उन मुद्दों और सवालों का पूरी तरह समर्थन करते हैं, जो CJP सरकार के सामने उठा रही है।

"CJP नेताओं को जेल में प्रताड़ित करना दिल्ली पुलिस की बड़ी भूल" दिल्ली में CJP संस्थापक अभिजीत दीपके और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी और दिल्ली पुलिस के रवैये पर चिंता जताते हुए के. अन्नामलाई ने कहा, "मुझे अपने देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर थोड़ा डर और चिंता लग रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कानून को अपने हाथों में ले लिया है... मैं CJP के विरोध प्रदर्शन के तरीकों या उनके कुछ तौर-तरीकों से भले ही पूरी तरह सहमत न हूं, लेकिन वे जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उसमें CJP का पूरी तरह समर्थन करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "उन सवालों का जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उन्हें किसी नियम उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार करना और फिर जेल में वे अपना समय कैसे बिता रहे हैं इसको लेकर खींचतान करना- यह सिर्फ CJP के नेताओं को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। दिल्ली पुलिस ऐसा करके देश और व्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान कर रही है।"

परिसीमन पर केंद्र सरकार और किरेन रिजिजू को सलाह केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के परिसीमन पर दिए गए बयान पर बोलते हुए अन्नामलाई ने दक्षिण भारत के राज्यों के हितों की रक्षा करने की वकालत की।

पूर्व बीजेपी नेता ने कहा, "भारत को परिसीमन की जरूरत है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। विशेष रूप से हमारे देश के दक्षिणी राज्यों के लिए, जिन्होंने आबादी को बहुत हद तक नियंत्रित किया है, परिसीमन में उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए।"

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि परिसीमन का काम किसी जल्दबाजी या गुप्त (Hush-hush) तरीके से न किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले को देखेंगे और सभी राज्यों को साथ लेकर चलेंगे।

RSS प्रमुख के विचारों का किया स्वागत अन्नामलाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के हालिया विजयादशमी संबोधन और विचारों का स्वागत किया।

अन्नामलाई ने कहा, "मुझे बहुत खुशी हुई जब मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी समुदायों का है। अगर कोई हिंदू यह कहता है कि भारत में मुसलमानों या अन्य धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है, तो वह पूरी तरह से गलत है।"