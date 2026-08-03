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भाजपा के पूर्व सांसद राजनीति छोड़ बने सरकारी टीचर, बोले- कम से कम पेंशन तो मिलेगी

By Nisarg Dixit
भाषा, नई दिल्ली
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पूर्वी त्रिपुरा संसदीय सीट से साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी सांसद रेबती त्रिपुरा अब शिक्षक बन चुके हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी आर्थिक सुरक्षा तो मिल सकेगी। वह फिलहाल राजनीति से दूरी बना रहे हैं।

Rebati Tripura
भाजपा के पूर्व सांसद रेबती त्रिपुरा ने दोबारा शिक्षक बनने की वजह भी बताई है। (Photo- X/@RebatiTripura)

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रेबती त्रिपुरा ने राजनीति से दूरी बनाते हुए अपने पुराने पेशे शिक्षण के क्षेत्र में वापसी कर ली है। स्कूल शिक्षक से भाजपा सांसद और अब फिर शिक्षक बने रेबती त्रिपुरा का कहना है कि अपने पुराने पेशे में लौटकर उन्हें न केवल उद्देश्य मिला है, बल्कि राजनीतिक जीवन में आए अचानक ठहराव के बाद भविष्य की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

त्रिपुरा के धलाई जिले के एक सुदूर गांव के निवासी रेबती त्रिपुरा ने राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करने के बाद वर्ष 2001 में अगरतला के महात्मा गांधी मेमोरियल स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी शुरू की थी। हालांकि, उनके मन में राजनीति में आने की इच्छा भी थी। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ उन्हें मौका मिला। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें पूर्वी त्रिपुरा संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया और वह चुनाव जीतकर सांसद बने।

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क्यों छोड़ रहे हैं राजनीति

शिक्षक से नेता बने रेबती त्रिपुरा को पिछले लोकसभा चुनाव में झटका लगा, जब भाजपा ने इस सीट से त्रिपुरा राजपरिवार की सदस्य और टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत किशोर देबबर्मा की बहन कृति देवी देबबर्मन को उम्मीदवार बनाया। रेबती भाजपा की त्रिपुरा इकाई की कोर कमेटी के सदस्य तो बने रहे, लेकिन पिछले दो वर्षों से पार्टी की गतिविधियों में उनकी सक्रियता लगभग नहीं के बराबर रही। हाल ही में घोषित भाजपा पदाधिकारियों की सूची में भी उनका नाम शामिल नहीं था।

स्कूली पारी की करेंगे शुरुआत

राजनीतिक करियर लगभग ठहर जाने के बाद रेबती त्रिपुरा ने अपने मूल पेशे में लौटने का फैसला किया और 20 जुलाई को दोबारा स्कूल में कार्यभार संभाल लिया।

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पूर्व सांसद ने पीटीआई भाषा से कहा, 'पिछले ढाई वर्षों में पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य के रूप में मेरे पास कोई काम नहीं था। इस दौरान मैंने केवल भाजपा जनजाति मोर्चा की एक बैठक में हिस्सा लिया। फिलहाल मेरे पास कोई विशेष राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैंने सरकारी स्कूल में स्नातकोत्तर शिक्षक के अपने पुराने पेशे में लौटने का फैसला किया है।'

उन्होंने कहा, 'अगर विद्यार्थियों के साथ मुझे सहज महसूस हुआ, तो मैं पढ़ाना जारी रखूंगा और यदि मन नहीं लगा, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति भी ले सकता हूं। कम से कम इस नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ सुनिश्चित होंगे, जिनमें लगभग 50,000 रुपये मासिक पेंशन भी शामिल है। यह अच्छी-खासी राशि है।'

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क्या बोला स्कूल

स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक टीटू साहा ने कहा कि दोबारा कार्यभार संभालने के बाद से रेबती त्रिपुरा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेबती त्रिपुरा ने सहकर्मियों और विद्यार्थियों के साथ अच्छा तालमेल बना लिया है और स्कूल परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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