बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आएंगी मीडिया के सामने, दो साल बाद होगा ऐसा
पांच अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में शेख हसीना कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। यह बातचीत शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक चलेगी। इसकी कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी।
बांग्लादेश में दो साल पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही मीडिया के सामने आने वाली हैं। यह पहली बार होगा, जब वह भारत में आने के बाद वर्चअुली मीडिया को संबोधित करेंगी। इसमें वह बांग्लादेश वापस लौटने की रणनीति पर भी बात कर सकती है। कुछ समय पहले ही हसीना ने साफ किया है कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी।
यह कार्यक्रम दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। पांच अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में शेख हसीना कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। यह बातचीत शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक चलेगी। इसकी कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी।
इससे पहले, शेख हसीना के इस साल के अंत तक अपने देश लौटने के संकेतों के बीच केन्द्र सरकार ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि अगस्त 2024 से देश में हसीना को भारतीय क्षेत्र से राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई मंच या स्थान नहीं दिया गया है।
लोकसभा में 30 जून को प्रस्तुत 'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' शीर्षक वाली नौवीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने यह भी बताया कि हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश का अनुरोध फिलहाल विचाराधीन है।
विदेश मंत्रालय ने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति को बताया, "प्रत्यर्पण अनुरोध का परीक्षण भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू कानून और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है।" समिति ने टिप्पणी की कि भारत द्वारा हसीना को शरण देने का निर्णय 'गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण देने की सभ्यतागत लोकाचार और मानवीय परंपरा' को दर्शाता है। इसके साथ ही समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने इस सिद्धांत का पूरी तरह पालन किया है कि 'हमारी भूमि से किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित न हो।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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