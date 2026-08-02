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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आएंगी मीडिया के सामने, दो साल बाद होगा ऐसा

By Madan Tiwari
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पांच अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में शेख हसीना कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। यह बातचीत शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक चलेगी। इसकी कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी।

Bangladesh former PM Sheikh Hasina
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना

बांग्लादेश में दो साल पहले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ही भारत में रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द ही मीडिया के सामने आने वाली हैं। यह पहली बार होगा, जब वह भारत में आने के बाद वर्चअुली मीडिया को संबोधित करेंगी। इसमें वह बांग्लादेश वापस लौटने की रणनीति पर भी बात कर सकती है। कुछ समय पहले ही हसीना ने साफ किया है कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश वापस लौट जाएंगी।

यह कार्यक्रम दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा होस्ट किया जाएगा। पांच अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में शेख हसीना कई बड़े ऐलान कर सकती हैं। यह बातचीत शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक चलेगी। इसकी कई प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी।

इससे पहले, शेख हसीना के इस साल के अंत तक अपने देश लौटने के संकेतों के बीच केन्द्र सरकार ने एक संसदीय समिति को सूचित किया है कि अगस्त 2024 से देश में हसीना को भारतीय क्षेत्र से राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कोई मंच या स्थान नहीं दिया गया है।

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लोकसभा में 30 जून को प्रस्तुत 'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' शीर्षक वाली नौवीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने यह भी बताया कि हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश का अनुरोध फिलहाल विचाराधीन है।

विदेश मंत्रालय ने विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति को बताया, "प्रत्यर्पण अनुरोध का परीक्षण भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू कानून और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है।" समिति ने टिप्पणी की कि भारत द्वारा हसीना को शरण देने का निर्णय 'गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे व्यक्तियों को शरण देने की सभ्यतागत लोकाचार और मानवीय परंपरा' को दर्शाता है। इसके साथ ही समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने इस सिद्धांत का पूरी तरह पालन किया है कि 'हमारी भूमि से किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित न हो।''

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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