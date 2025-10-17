Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsformer Australian Prime Minister Tony Abbott says Indian PM Likely To Be Leader Of Free World In 40 50 Years
भारत के PM होंगे दुनिया के लीडर, अमेरिकी राष्ट्रपति से जल्द छिनेगा खिताब; किसकी भविष्यवाणी?

भारत के PM होंगे दुनिया के लीडर, अमेरिकी राष्ट्रपति से जल्द छिनेगा खिताब; किसकी भविष्यवाणी?

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के पास सुपरपावर बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन के मुकाबले भारत के पास कई ऐसी चीजें हैं जो देश को अग्रणी बनाती हैं।

Fri, 17 Oct 2025 06:29 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत वैश्विक मंचों पर जल्द ही एक सुपरपावर की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगले 40 से 50 सालों में भारत के प्रधानमंत्री वैश्विक लीडर बनेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति से यह खिताब छीन जाएगा। ये भविष्यवाणियां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने की हैं। टोनी एबॉट शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और भारतीय नेतृत्व के तारीफों के पुल बांधते हुए भारत को दुनिया की नई महाशक्तियों में से एक भी बताया।

बातचीत के दौरान एबॉट ने चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण करते हुए कहा कि चीन की दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षाओं को रोकने की कुंजी दिल्ली के पास है। उन्होंने कहा, "वे एक प्रभुत्ववादी शक्ति बनना चाहते हैं और यह चीन के सभी पड़ोसियों के साथ-साथ दुनिया के लिए भी मुसीबत का सबब है।"

क्या है भारत की ताकत?

टोनी एबॉट के मुताबिक भारत के पास तीन बड़े ताकते हैं, लोकतंत्र, कानून और अंग्रेजी भाषा। उन्होंने कहा कि चीन ने जो उड़ान कुछ दशक पहले हासिल की थी वह अब भारत हासिल करने जा रहा है। टोनी एबॉट ने कहा है भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “भारत चीन का काउंटरबैलेंस है। भारत अब सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आप किसी भी भारतीय शहर में जाएं... वहां बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और जल्द ही चीन का विकल्प बन सकता है।"

ये भी पढ़ें:ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर गलत किया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम का बड़ा बयान
ये भी पढ़ें:डोनाल्ड ट्रंप को अब भी सता रही ब्रिक्स की टेंशन, बोले- इसके डर से ही टैरिफ लगाए

उन्होंने आगे कहा, "21वीं सदी जितनी चीन की है उतनी ही भारत की भी है। टोनी एबॉट ने कहा, "प्रधानमंत्री के रूप में, मैं कहा करता था कि भारत एक लोकतांत्रिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। खैर, अब ऐसा हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री अगले 40-50 वर्षों में एक फ्री वर्ल्ड के लीडर बनेंगे।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
India India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।