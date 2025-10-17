भारत के PM होंगे दुनिया के लीडर, अमेरिकी राष्ट्रपति से जल्द छिनेगा खिताब; किसकी भविष्यवाणी?

संक्षेप: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के पास सुपरपावर बनने की पूरी क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन के मुकाबले भारत के पास कई ऐसी चीजें हैं जो देश को अग्रणी बनाती हैं।

भारत वैश्विक मंचों पर जल्द ही एक सुपरपावर की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। वहीं अगले 40 से 50 सालों में भारत के प्रधानमंत्री वैश्विक लीडर बनेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति से यह खिताब छीन जाएगा। ये भविष्यवाणियां ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने की हैं। टोनी एबॉट शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत और भारतीय नेतृत्व के तारीफों के पुल बांधते हुए भारत को दुनिया की नई महाशक्तियों में से एक भी बताया।

बातचीत के दौरान एबॉट ने चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण करते हुए कहा कि चीन की दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षाओं को रोकने की कुंजी दिल्ली के पास है। उन्होंने कहा, "वे एक प्रभुत्ववादी शक्ति बनना चाहते हैं और यह चीन के सभी पड़ोसियों के साथ-साथ दुनिया के लिए भी मुसीबत का सबब है।"

क्या है भारत की ताकत? टोनी एबॉट के मुताबिक भारत के पास तीन बड़े ताकते हैं, लोकतंत्र, कानून और अंग्रेजी भाषा। उन्होंने कहा कि चीन ने जो उड़ान कुछ दशक पहले हासिल की थी वह अब भारत हासिल करने जा रहा है। टोनी एबॉट ने कहा है भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “भारत चीन का काउंटरबैलेंस है। भारत अब सबसे अधिक आबादी वाला देश है। आप किसी भी भारतीय शहर में जाएं... वहां बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और जल्द ही चीन का विकल्प बन सकता है।"