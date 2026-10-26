सेना का रिटायर्ड अफसर हनी ट्रैप में फंसा, पाकिस्तानी महिला को दीं गोपनीय जानकारियां
बाबू ने महिला से यह भी पूछा था कि वह भारतीय सेना से जुड़ी इतनी जानकारियां क्यों मांग रही है। इस पर महिला ने खुद को DRDO से जुड़ा बताया और प्रोजेक्ट के काम का हवाला दिया। आरोप है कि बाद बाबू ने उसे कई जानकारियां दीं।
तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में सेना के 52 वर्षीय पूर्व अधिकारी को पाकिस्तानी महिला को सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, कन्नमंगलम के रहने वाले पी. बाबू ने सोशल मीडिया के जरिए इस महिला से संपर्क किया था। महिला ने खुद को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की रिसर्च असिस्टेंट बताया था। जांचकर्ताओं को शक है कि महिला ने बाबू को अपने जाल में फंसाकर उनसे सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल की।
रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारी ने इस मामले को हनी ट्रैप बताया है। आरोप है कि बाबू ने व्हाट्सऐप के जरिए महिला के साथ सैन्य गतिविधियों और हथियारों की खरीद व भंडार से जुड़ी जानकारी शेयर की। पी. बाबू 28 साल तक भारतीय सेना में सेवा देने के बाद 2022 में रिटायर हुए थे। वह सेना से मानद कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए थे। इसके बाद से वह चेन्नई स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) अकादमी में पढ़ा रहे थे। पुलिस का कहना है कि महिला डीआरडीओ के किसी प्रोजेक्ट के बहाने बाबू को व्हाट्सऐप पर फोन करती थी और उनसे सेना की गतिविधियों के बारे में पूछती थी।
महिला ने खुद को DRDO से जुड़ा बताया
शुरुआत में बाबू ने महिला से यह भी पूछा था कि वह भारतीय सेना से जुड़ी इतनी जानकारियां क्यों मांग रही है। इस पर महिला ने खुद को DRDO से जुड़ा बताया और प्रोजेक्ट के काम का हवाला दिया। आरोप है कि इसके बाद बाबू ने उसे जानकारियां दीं और महिला के कहने पर अपने कुछ पूर्व सहकर्मियों से भी सैन्य जानकारी जुटाने का अनुरोध किया। पुलिस ने बाबू के स्मार्टफोन जब्त कर लिए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अपने नाम पर 5 मोबाइल कनेक्शन लिए थे। पुलिस को शक है कि इनका इस्तेमाल महिला से संपर्क बनाए रखने के लिए किया गया।
गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला
खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ के बाद बाबू को पुलिस के हवाले किया था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने से जुड़े अपराधों पर लागू होती है। इसके अलावा, उन पर सरकारी गोपनीयता कानून की धारा 3(1)(सी) और 5(1)(ए) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। ये प्रावधान गोपनीय संकेतों या संवेदनशील जानकारी को जुटाने, दर्ज करने या प्रकाशित करने जैसे मामलों से जुड़े हैं, जिनसे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। बाबू को शनिवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें वेल्लोर की केंद्रीय जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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