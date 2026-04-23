पूरी तरह गलत... राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में किताब की प्रति लहराने पर जनरल एम. एम. नरवणे

पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने उनकी विवास्पद किताब को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक अप्रकाशित किताब को लोकसभा में लहराना गलत था। केवल राजनीति के लिए उन्हें और सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटना सही नहीं था।

General Naravane on Rahul gandhi: पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे ने उनकी अप्रकाशित किताब पर हुए राजनीतिक विवाद को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा इस किताब के जरिए राजनीतिक विवाद खड़ा करने की कोशिश को अनुचित बताया। बता दें, राहुल गांधी ने संसद में जनरल नरवणे की किताब की एक प्रति को लोकसभा में लहराया था और उसको कोट करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी। केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था।

न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए इस कदम पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस किताब का उपयोग करना बहुत गलत था। उन्होंने कहा, “मेरी अप्रकाशित किताब के लिए मुझे और सशस्त्र बलों को राजनीति में घसीटना पूरी तरह से गलत था।” बता दें, जनरल नरवणे ने अपनी किताब में चीन सीमा पर गलवान से जुड़ी एक घटना को साझा किया था।

रक्षा मंत्रालय में समीक्षा से गुजर रही है किताब: जनरल नरवणे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपनी विवादित किताब 'फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए कहा कि इसकी अभी रक्षा मंत्रालय में समीक्षा की जा रही है। राहुल गांधी द्वारा इस किताब को लेकर राजनीति करने पर जनरल नरवणे ने कहा कि इस घटना की वजह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। इसकी वजह से किताब का राजनीतिकरण हो गया है।

सरकार मजबूती से साथ में खड़ी है: जनरल नरवणे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जनरल नरवणे की किताब का हवाला देकर सरकार पर सवाल उठाया गया था। इस हमले में सरकार असहज नजर आई थी। अब सरकार के साथ रिश्तों पर बात करते हुए जनरल नरवणे ने कहा कि विवाद के बाद भी सरकार मजबूती के साथ उनके समर्थन में खड़ी हुई है।