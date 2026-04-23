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संसद में बवाल के बाद जनरल नरवणे की नई किताब लॉन्च, इस बार भी सेना ही विषय; थरूर से क्या कनेक्शन?

Apr 23, 2026 06:45 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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नई किताब का नाम ‘द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज’ है। पब्लिशर के मुताबिक, यह किताब सेना से जुड़े मिथकों की गहराई से पड़ताल करती है और सैनिकों के साहस और जिज्ञासा की कहानी को सामने लाती है।

संसद में बवाल के बाद जनरल नरवणे की नई किताब लॉन्च, इस बार भी सेना ही विषय; थरूर से क्या कनेक्शन?

भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब को लेकर संसद में मचे बवाल के बाद अब उनकी एक नई किताब लॉन्च हुई है। खास बात यह है कि यह किताब भी सेना, वायुसेना और नौसेना से ही जुड़ी हुई है। यह इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि बीते दिनों सेना के संस्मरण पर लिखी गई उनकी बिना प्रकाशित किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को खूब विवाद हुआ था। अब वह इसी विषय पर एक नॉन-फिक्शन किताब लेकर आए हैं।

नई किताब का नाम ‘द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज’ है। प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस के अनुसार, इस किताब में जनरल नरवणे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी कहानियों, रहस्यों और परंपराओं के कई अनछुए पहलुओं को सामने लाते हैं। पब्लिशर के मुताबिक, यह किताब सेना से जुड़े मिथकों की गहराई से पड़ताल करती है और सैनिकों के साहस और जिज्ञासा की कहानी को सामने लाती है।

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शशि थरूर से क्या कनेक्शन

दरअसल पूर्व सेना प्रमुख ने दो साल पहले एक मित्र के घर पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब 'अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स' पर नजर पड़ी। उसी वक्त क्षण उन्हें अपनी नई किताब लिखने का विचार आया। पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि किस तरह वह थरूर की पुस्तक से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बीते दिनों एक भाषण में भी इसका जिक्र किया था।

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नरवणे की किताब को लेकर हुआ था विवाद

इससे पहले जनरल नरवणे की पुस्तक 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' को लेकर बवाल मच गया था। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद में इस संस्मरण के कुछ हिस्सों का जिक्र कर सरकार पर निशाना साध रहे थे। हालांकि राहुल गांधी को ऐसा करने से तुरंत रोक दिया गया क्योंकि स्पीकर ने उनसे कहा कि वे अप्रकाशित किताबों का जिक्र नहीं कर सकते। इसके बाद प्रकाशक 'पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया'' ने भी फरवरी में कहा था कि इस संस्मरण के प्रकाशन के विशेषाधिकार उसी के पास हैं और स्पष्ट किया था कि यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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