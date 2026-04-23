संसद में बवाल के बाद जनरल नरवणे की नई किताब लॉन्च, इस बार भी सेना ही विषय; थरूर से क्या कनेक्शन?

नई किताब का नाम ‘द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज’ है। पब्लिशर के मुताबिक, यह किताब सेना से जुड़े मिथकों की गहराई से पड़ताल करती है और सैनिकों के साहस और जिज्ञासा की कहानी को सामने लाती है।

भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब को लेकर संसद में मचे बवाल के बाद अब उनकी एक नई किताब लॉन्च हुई है। खास बात यह है कि यह किताब भी सेना, वायुसेना और नौसेना से ही जुड़ी हुई है। यह इसीलिए दिलचस्प है क्योंकि बीते दिनों सेना के संस्मरण पर लिखी गई उनकी बिना प्रकाशित किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ को खूब विवाद हुआ था। अब वह इसी विषय पर एक नॉन-फिक्शन किताब लेकर आए हैं।

नई किताब का नाम ‘द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड: अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज’ है। प्रकाशक रूपा पब्लिकेशंस के अनुसार, इस किताब में जनरल नरवणे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी कहानियों, रहस्यों और परंपराओं के कई अनछुए पहलुओं को सामने लाते हैं। पब्लिशर के मुताबिक, यह किताब सेना से जुड़े मिथकों की गहराई से पड़ताल करती है और सैनिकों के साहस और जिज्ञासा की कहानी को सामने लाती है।

शशि थरूर से क्या कनेक्शन दरअसल पूर्व सेना प्रमुख ने दो साल पहले एक मित्र के घर पर कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब 'अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स' पर नजर पड़ी। उसी वक्त क्षण उन्हें अपनी नई किताब लिखने का विचार आया। पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि किस तरह वह थरूर की पुस्तक से प्रभावित हुए थे। उन्होंने बीते दिनों एक भाषण में भी इसका जिक्र किया था।