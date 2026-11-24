पंजाब के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, इस महिला को दी अहम जिम्मेदारी; AAP से रहा है कनेक्शन
पंजाब में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आई प्रियंका कक्कड़ को यहां पर मीडिया समन्वयक बना दिया है। आज ही के दिन भाजपा ने अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया है।
कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका कक्कड़ को मीडिया समन्वयक नियुक्त किया है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं प्रियंका तीन अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हुई थीं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रियंका कक्कड़ को हरनाम सिंह के स्थान पर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मीडिया समन्वयक नियुक्त किया गया है।
हरनाम सिंह को हाल ही में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। पंजाब में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव संभावित हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है।इस दौरान प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वह दिल्ली को फिर से वैसा ही हरित, स्वच्छ, प्रगतिशील और सुरक्षित देखना चाहती हैं, जैसी वह उनके बचपन के दिनों में थी। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में एक दशक से अधिक समय के अनुभव के बाद उनका विश्वास है कि कांग्रेस ही ऐसा कर सकती है।
कांग्रेस में आने पर कही थी यह बात
आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने जनता से कहा था कि वह बंगला और गाड़ी नहीं लेगी, लेकिन बाद में निजी यात्रा के लिए चॉपर का इस्तेमाल होने लगा।उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने जनता को बताया है कि उसका वोट चुराया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं का उन्हें पार्टी परिवार का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद दिया।
भाजपा-अकाली दल गठबंधन पर निशाना
इससे पहले कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष परगट सिंह ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की मंगलवार को आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल सत्ता के लालच में फिर से साथ आए हैं। सिंह ने दावा किया कि दोनों दलों के पास सीमावर्ती राज्य पंजाब को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिए न तो कोई एजेंडा है और न ही कोई कार्ययोजना।
बताया दिशाहीन गठबंधन
सिंह ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल और भाजपा के फिर से साथ आने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक दिशाहीन गठबंधन है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के फिर से साथ आने की वजह केवल सत्ता का लालच है।
सिंह ने कहा कि उनके पास पंजाब के विकास का न तो कोई एजेंडा है और न ही राज्य की प्रगति के लिए कोई कार्य योजना। वे केवल अपने विकास के लिए साथ आए हैं। उन्होंने पंजाब में सत्ता हासिल करने के एकमात्र उद्देश्य से फिर हाथ मिलाया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों दलों के पंजाब में अगली सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है।
सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से लोगों को यह बताने को कहा कि उन्होंने पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) क्यों छोड़ा था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।