सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में क्यों नहीं पहुंचे? MK स्टालिन ने तोड़ी चुप्पी, बताई असली वजह
DMK और कांग्रेस लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं लेकिन इस साल हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने इस पार्टी से अपने संबंध तोड़ लिए। चुनाव नतीजे आने के एक दिन बाद, कांग्रेस ने 5 मई को TVK संग गठबंधन कर लिया था।
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) अध्यक्ष एम के स्टालिन ने बुधवार (18 नवंबर) को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। स्टालिन ने बताया कि उनके कार्यालय से केवल फोन पर संपर्क किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों को खारिज कर दिया है।
यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के निमंत्रण के बावजूद एम के स्टालिन 16 नवंबर को दिल्ली में आयोजित बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं, पत्रकारों से बातचीत में स्टालिन ने कहा, ''कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं आया था। उन्होंने मेरे सहायक से फोन पर संपर्क किया था। इसी आधार पर मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी थीं और एक पत्र भी लिखा था।''
मई में टूट गया था गठबंधन
दरअसल, DMK और कांग्रेस लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं लेकिन इस साल हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने इस पार्टी से अपने संबंध तोड़ लिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद, 5 मई को सत्ताधारी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के साथ कांग्रेस ने चुनाव-बाद गठबंधन कर लिया था। 5 विधायकों वाली कांग्रेस, TVK के नेतृत्व वाले 'सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस' के प्रमुख घटकों में से एक है। 59 वर्षों के अंतराल के बाद, TVK अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में कांग्रेस के दो मंत्री सरकार में शामिल हैं।
मेकेदातु बांध परियोजना पर निशाना
इस बीच, स्टालिन ने कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चुप्पी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधा है। स्टालिन अंतरराज्यीय विवाद पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री विजय और उनके कर्नाटक के समकक्ष की मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने पर भी सवाल उठाए। कावेरी जल विवाद पर अपने पत्रों का राज्य सरकार की ओर से जवाब नहीं मिलने के सवाल पर स्टालिन ने कहा, ''आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए। अगर वह इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है।''
उन्होंने मुख्यमंत्री की हालिया दिल्ली यात्रा को बेकार बताते हुए कहा कि इस बारे में उनसे सवाल करने के बजाय मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विजय हाल ही में दिल्ली में सोनिया गांधी की पुस्तक के औपचारिक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसमें विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के कई नेता भी मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।