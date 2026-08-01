माफी केवल रील में? पीएम मोदी के वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का सवाल
दीपके ने पूछा कि क्या यह संदेश केवल कैमरे पर आने के लिए था, या सच में भी माफी मिलेगी? गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी से सवाल पूछा है। दीपके ने यह सवाल प्रधानमंत्री के उस वीडियो पर पूछा है, जिसमें उन्होंने खुद को गाली देने वालों को माफी देने की बात कही है। दीपके ने पूछा कि क्या यह संदेश केवल कैमरे पर आने के लिए था? गौरतलब है कि शुक्रवार देर रात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने जंतर-मंतर पर दी गई गालियों को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने ऐसा करने वालों को भटका हुआ बताते हुए उन्हें माफ भी करने की बात कही।
सरकार प्रदर्शनकारियों से केस वापस लेगी?
दीपके ने इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से केस वापस लेगी? उन्होंने कहाकि सिर्फ रील में ही माफी मिलेगी या केसेज भी वापस लिए जाएंगे? बता दें कि पीएम मोदी का वीडियो ठीक उसी दिन आया, जब एक छात्रा के खिलाफ उन्हें गाली देने और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर केस दर्ज किया गया। हालांकि छात्रा ने बाद में वीडियो जारी कर माफी मांग ली है। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। खुद को 15 वर्ष का बताने वाली लड़की ने कहाकि वीडियो में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने संबंधी उसका वीडियो सोशल मीडिया पर उसने खुद पोस्ट नहीं किया था। उसने कहाकि वह इस पर बहुत शर्मिंदा है। उसने यह भी कहाकि यह उसकी पहली और आखिरी गलती है।
पीएम मोदी का आया था वीडियो
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार देर रात एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहाकि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वह बहुत ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने लड़कियों के गाली देने को एक कल्चरल शॉक बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहाकि इससे देश की छवि खराब हुई है। पीएम मोदी ने अपने वीडियो में कहाकि न सिर्फ उन्हें, बल्कि उनकी मां को भी गालियां दी गईं। बाद में उन्होंने यह भी कहाकि उन्होंने ऐसा करने वालों को माफ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐसा करने वालों को भटका हुआ बताया और कहाकि इन्हें सही दिशा दिखाने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर भविष्य का एक बेहतर भारत तैयार करें।
दीपके ने यह सवाल भी पूछा
इससे पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज किए जाने के कदम पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या देश में दो तरह के कानून हैं? दीपके ने कहाकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ के उन सदस्यों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिन पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं।
भाजपा आईटी सेल के खिलाफ केस क्यों नहीं?
सीजेपी की ओर से एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में दीपके ने सवाल किया कि अन्य मामलों में इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दीपके ने कहाकि अगर गाली देने पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, तो वर्षों से सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के लोगों के खिलाफ मामला कब दर्ज होगा?
दीपके ने आरोप लगाया कि ऐसे कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, जो खुलेआम खुद को भाजपा से जुड़ा हुआ बताते हैं और उन्होंने बार-बार महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहाकि वे महिलाओं का किसी भी तरह सम्मान नहीं करते और हर तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बायो में गर्व से लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फॉलो किए जाने वाले। ऐसे लोगों ने लड़कियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उनके खिलाफ मामला कब दर्ज होगा?
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।