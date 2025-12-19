बांग्लादेश तो क्या, चीन-पाक मिलकर भी चिकन नेक को नहीं छू सकते; क्यों है भारत का अभेद्य किला

संक्षेप: बांग्लादेश की धमकियां भारत के लिए चिंता की बात हैं, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई खतरा नहीं। भारत ने इसे अभेद्य किला बना दिया है। चीन-पाकिस्तान की मदद से भी कोई इसे छू नहीं सकता।

आजकल बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन जोरों पर हैं। शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। हादी एक युवा नेता था, जो 2024 के छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा चुका था और भारत विरोधी बयानबाजी के लिए जाना जाता था। उसकी मौत के बाद ढाका, चटगांव समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावासों और सहायक उच्चायोगों के बाहर नारे लगाए, पत्थर फेंके और आगजनी की। इन प्रदर्शनों में सेवन सिस्टर्स यानी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को अलग करने और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकियां तक दी गईं।

ये प्रदर्शन सिर्फ भावनात्मक नहीं हैं, बल्कि इनमें भारत की रणनीतिक कमजोरी कहे जाने वाले 'चिकन नेक' यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाने की बातें हो रही हैं। कुछ बांग्लादेशी नेता और प्रदर्शनकारी दावा करते हैं कि इस संकरे गलियारे को काटकर पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से अलग किया जा सकता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इतना मजबूत बना दिया है कि बांग्लादेश तो दूर, चीन और पाकिस्तान मिलकर भी इसे छू नहीं सकते। आइए समझते हैं कि ये कॉरिडोर क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है और भारत ने इसे अभेद्य किला कैसे बना दिया।

चिकन नेक क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण? भारत का नक्शा देखें तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक पतली सी पट्टी दिखती है, जो मुख्य भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर या 'चिकन नेक' कहते हैं। मुर्गी की गर्दन जैसी पतली होने की वजह से इसे चिकन नेक नाम मिला।

इसकी चौड़ाई सबसे संकरे जगह पर सिर्फ 20-22 किलोमीटर है, जबकि लंबाई करीब 60 किलोमीटर। ये कॉरिडोर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम इन आठ राज्यों को मुख्य भारत से जोड़ता है। यहां से सड़क, रेल और पाइपलाइन सब गुजरती हैं। अगर ये कट जाए तो पूर्वोत्तर के 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग और सेना की सप्लाई मुख्य भूमि से अलग हो जाएगी।

इसकी भौगोलिक स्थिति भी खास है- दक्षिण में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और चीन की चुंबी घाटी बहुत करीब है। चीन हमेशा से इस पर नजर रखता है, क्योंकि 2017 के डोकलाम विवाद में भी यही इलाका केंद्र में था।

बांग्लादेश के प्रदर्शनों से क्यों चिंता? 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, जिसके प्रमुख मुहम्मद यूनुस हैं। तब से भारत विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। हादी की मौत के बाद प्रदर्शनों में भारत को जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। कुछ नेताओं ने खुलेआम चिकन नेक काटने की धमकी दी। चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं, जिससे भारत सतर्क है। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। हकीकत में भारत ने इस कॉरिडोर को इतना मजबूत बना दिया है कि कोई छू भी नहीं सकता।

भारत ने कैसे बनाया अभेद्य किला? भारतीय सेना और सरकार जानते हैं कि चिकन नेक रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। इसलिए पिछले कुछ सालों में यहां भारी तैयारी की गई है:

नए सैन्य ठिकाने: हाल ही में तीन नए गैरिसन बनाए गए- असम के धुबरी (लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन), बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चोपड़ा में। ये तेजी से सैनिक तैनाती और निगरानी के लिए हैं।

आधुनिक हथियार: हाशिमारा एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट तैनात है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रेजिमेंट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम- ये सब यहां हैं। ट्रिशक्ति कोर और ब्रह्मास्त्र कोर इसकी रक्षा करते हैं।

बहुस्तरीय सुरक्षा: टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, एयर डिफेंस और पैरा स्पेशल फोर्सेस भी हैं। सेना प्रमुख ने खुद कहा है कि चिकन नेक भारत की सबसे मजबूत रक्षा लाइन है, क्योंकि यहां पूरे पूर्वी कमांड की ताकत एक जगह जुट सकती है।

वैकल्पिक रास्ते: निर्भरता कम करने के लिए नए रेल-रोड प्रोजेक्ट, म्यांमार के रास्ते समुद्री सप्लाई और नेपाल-बांग्लादेश से वैकल्पिक कनेक्टिविटी पर काम तेजी से जारी है।

भूटान फैक्टर: भारत का भरोसेमंद मित्र सिलीगुड़ी के ठीक उत्तर-पूर्व में स्थित भूटान भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। डोकलाम संकट के दौरान यह साफ हो चुका है कि भूटान की भूमि का भारत-विरोधी इस्तेमाल असंभव है।

इसके अलावा, भारत का आधुनिक खुफिया तंत्र- RAW, IB और सैन्य खुफिया एजेंसियां, सैटेलाइट निगरानी, सीमा पर AI-आधारित सर्विलांस सिस्टम किसी भी असामान्य गतिविधि की पहले ही पहचान हो जाती है। BSF, SSB, ITBP की संयुक्त तैनाती, स्मार्ट फेंसिंग, नाइट विजन और थर्मल कैमरे घुसपैठ की संभावना लगभग शून्य करते हैं।

बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति: बयानबाजी बनाम जमीनी हकीकत भारत-विरोधी नारों और प्रदर्शनों के बावजूद यह समझना जरूरी है कि-

बांग्लादेश की सेना और सरकार भारत के खिलाफ किसी सैन्य दुस्साहस की स्थिति में नहीं हैं।

बांग्लादेश की आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा जरूरतों में भारत की भूमिका बेहद अहम है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर घनिष्ठ सैन्य और सीमा समन्वय मौजूद है।

भारत की पूर्वी कमान बांग्लादेश सीमा पर किसी भी हलचल पर रीयल-टाइम निगरानी रखती है।

चीन-पाकिस्तान का ‘संयुक्त खतरा’: कितना सच, कितना भ्रम? कई बार यह तर्क दिया जाता है कि अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दबाव में डालें तो भारत मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन-