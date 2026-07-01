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विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को केंद्र सरकार का तोहफा, मिल गया सेवा विस्तार; आदेश जारी

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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विदेश मंत्री विक्रम मिसरी को एक साल का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को आदेश जारी करके बताया कि मिसरी के कार्यकाल को अगले साल की 14 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को केंद्र सरकार का तोहफा, मिल गया सेवा विस्तार; आदेश जारी

Vikram Misri: विदेश सचिव विक्रम मिसरी के कार्यकाल को सरकार ने अगले एक साल तक बढ़ा दिया है। बुधवार को सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि विदेश सचिव विक्रम मिसरी के कार्यकाल को एक साल बढ़ाकर 14 जुलाई 2027 तक या अगले आदेश तक के लिए कर दिया गया है। बता दें, 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम मिसरी को चीन मामलों का जानकार माना जाता है। उन्होंने 2024 में विदेश सचिव का पद संभाला था।

चीन मामलों के जानकार विक्रम मिसरी 2024 से भारतीय विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने भारत सरकार की नीति की जानकारी जनता और पूरी दुनिया के सामने रखी थी। हालांकि, सीजफायर के बाद उन्हें और उनके परिवार को जनता की ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद तमाम वरिष्ठ लोग उनके सपोर्ट में आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भरोसेमंद सिपहसलार माने जाने वाले विक्रम मिसरी विदेश सचिव नियुक्त होने से पहले भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। इसके पहले वह 2019 से 2021 तक चीन में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया था। इस दौरान हुई गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों की बातचीत में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए थे।

भारत के लिए कई जगह किया काम

इससे पहले 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिसरी 2014 से लेकर 2016 तक स्पेन, 2016 से लेकर 2018 तक म्यांमार में भी भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वह पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम और श्रीलंका जैसे देशों में भी भारत सरकार के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार के तीन प्रधानमंत्रियों (पीएम मोदी, पीएम इंद्र कुमार गुजराल और पीएम मनमोहन सिंह के साथ भी काम करने का सम्मान प्राप्त है।)

सेवा विस्तार दे सकती है सरकार

गौरतलब है कि सरकार फंडामेंटल रूल 56(डी) के प्रावधान के तहत सरकार रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद भी सेवा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है। भारत सरकार ने हाल ही में कई अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है। इसमें आईबी चीफ तपन कुमार डेका का नाम शामिल है, जिन्हें पिछली साल सेवा विस्तार दिया गया था। इसके अलावा इस साल सीबीआई चीफ प्रवीण सूद के कार्यकाल को भी एक साल के बढ़ा दिया गया है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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