सोशल मीडिया से अलग होती है विदेश नीति; भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी बोले जयशंकर

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS 2026) के दौरान जब जयशंकर से पूछा गया कि दुनिया की नई व्यवस्था कैसी होगी तो जयशंकर ने कहा कि यह अचानक से नहीं आएगी, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के विकास से ही बनेगी।

S Jaishankar: भारत और अमेरिका के रिश्तों में हाल के दिनों में काफी उथल-पुथल देखने को मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ महंगे टैरिफ से जुड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं। जब भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर से दुनिया की बदली व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ-साफ कहा कि विदेश नीति और सोशल मीडिया के बीच फर्क होता है।

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट (HTLS 2026) के दौरान जब उनसे पूछा गया कि दुनिया की नई व्यवस्था कैसी होगी तो जयशंकर ने कहा कि यह अचानक से नहीं आएगी, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के विकास से ही बनेगी। जयशंकर ने कहा, "इसमें एक बदलाव का दौर होगा और हम अभी उसी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भारत का प्रभाव और भी मजबूत होगा और इसमें भारतीय दृष्टिकोण भी शामिल होगा। नई व्यवस्था कहीं अधिक बहुध्रुवीय होगी, जिसमें स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाले कई और केंद्र होंगे।"

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्या बोले जयशंकर? भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जयशंकर ने कहा कि बातचीत अपने अंतिम चरण में है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। जयशंकर ने कहा, "हमने ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया है। बस कुछ आखिरी मुद्दे बचे हैं। कई मामलों में हमारी तरफ से कोई खास चिंता नहीं है। उम्मीद है कि हम जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे।" जयशंकर ने दोनों पक्षों से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को व्यापक नजरिए से देखने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "लोग इन मुक्त व्यापार समझौतों से जिस तरह के फायदों की उम्मीद कर रहे थे वे नहीं मिल पाए। पिछले कुछ वर्षों में किए गए FTA का रणनीतिक रूप से आकलन किया गया है।" जयशंकर ने बताया, "हमारा UK, EU, UAE और ओमान के साथ व्यापार समझौता है। कुछ और भी हैं। इन सभी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा निर्यात बढ़ रहा है। हम अपने देश में अधिक प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। इन सबके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।"

जयशंकर ने कहा कि व्यापार समझौतों में सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना है जहां दोनों पक्ष सहमत हों और ऐसा कोई जादुई तरीके से या रातों-रात नहीं हो सकता। जयशंकर ने कहा, “हमने बहुत मेहनत से काम किया है। इतनी कोशिशों के बाद अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। थोड़ा धैर्य रखें। उम्मीद है कि हम इसे पूरा कर लेंगे।”

अमेरिका और चीन के कारण बदल रही है व्यवस्था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आने वाले वर्षों में दुनिया में चल रही उथल-पुथल अलग-अलग रूपों में सामने आएगी। उन्होंने कहा, "आप यह नहीं कह सकते कि खाड़ी देशों या यूक्रेन में जो हो रहा है वह अमेरिका-चीन के बीच की उथल-पुथल की वजह से है। इसके कई कारण हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो उथल-पुथल मची है, उसमें अमेरिका-चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा एक बड़ा हिस्सा है।" जयशंकर ने आगे कहा कि इसका एक पहलू यह भी है कि इसमें कई देश बीच में फंस जाते हैं।