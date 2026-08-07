बांग्लादेश सरकार के बारे में शेख हसीना की कही बातों का नहीं करते सपोर्ट: विदेश मंत्रालय
शेख हसीना की ब्रीफिंग पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। यह एक प्राइवेट मीडिया कंपनी ने ऑर्गनाइज किया था और सरकार फोरम में कही गई किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करती, खासकर बांग्लादेश की बनी हुई सरकार के बारे में।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पांच अगस्त को नई दिल्ली में दो साल बाद पहली बार हुई प्रेस ब्रीफिंग से भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने साफ किया है कि इसमें हमारा यानी कि सरकार का कोई रोल नहीं है और वह ब्रीफिंग में कही गई शेख हसीना की किसी भी बात का, खासतौर पर बांग्लादेश सरकार के संबंध में बात का सपोर्ट नहीं करती है। बांग्लादेश में दो साल पहले हुई हिंसा की वजह से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा था और तब से वह यहीं रह रही हैं।
शेख हसीना की हालिया मीडिया बातचीत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। यह एक प्राइवेट मीडिया कंपनी ने ऑर्गनाइज किया था और सरकार फोरम में कही गई किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करती, खासकर बांग्लादेश की बनी हुई सरकार के बारे में।”
हसीना के कार्यक्रम के बाद बांग्लादेश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देश की संप्रभुता का अपमान करार दिया है। भारत में निर्वासित जीवन जी रहीं हसीना ने पांच अगस्त को विदेशी संवाददाता क्लब के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश सरकार और उन्हें अपदस्थ किए जाने से संबंधित घटनाक्रम और वहां के मौजूदा हालातों के बारे में अपने विचार रखे थे। शेख हसीना ने बुधवार को घोषणा कि थी कि वह देश को सही राह पर लाने के वास्ते दिसंबर में स्वदेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए गिरफ्तारी या मौत की सजा के जोखिम का सामना करने को भी तैयार हैं।
शेख हसीना ने यह बात भारत आने के बाद पहली बार डिजिटल तरीके से आयोजित प्रेसवार्ता में कही। वह पांच अगस्त, 2024 को ढाका छोड़कर भारत आई थीं। इस 'डिजिटल' प्रेसवार्ता में संवाददाताओं को केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह नजर नहीं आ रही थीं। हसीना ने कहा, ''मुझे पता है, वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मेरी जान ले सकते हैं। मैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए घर वापस जाऊंगी।'' अवामी लीग की नेता हसीना ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि वह हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा, ''भारत हमेशा से बांग्लादेश का घनिष्ठ मित्र रहा है।''
'मेरी वापसी सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि...'
उन्होंने अपने संबोधन में अपने देश के राजनीतिक माहौल, उनके लोगों के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कहा, ''मेरी वापसी सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश को विकास, धर्मनिरपेक्षता और समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए है।'' बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हसीना की प्रेसवार्ता पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश इस बात से नाराज है कि ढाका द्वारा नई दिल्ली को इस कार्यक्रम के द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित असर के बारे में चिंता जताए जाने के बावजूद, यह बातचीत करने की इजाजत दी गई। उसने कहा कि भारतीय धरती पर हसीना की बातचीत का कार्यक्रम बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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