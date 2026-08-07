Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बांग्लादेश सरकार के बारे में शेख हसीना की कही बातों का नहीं करते सपोर्ट: विदेश मंत्रालय

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

शेख हसीना की ब्रीफिंग पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। यह एक प्राइवेट मीडिया कंपनी ने ऑर्गनाइज किया था और सरकार फोरम में कही गई किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करती, खासकर बांग्लादेश की बनी हुई सरकार के बारे में।

Foreign Ministry Says We do not Support what Sheikh Hasina said about the Bangladesh government
शेख हसीना की ब्रीफिंग पर विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पांच अगस्त को नई दिल्ली में दो साल बाद पहली बार हुई प्रेस ब्रीफिंग से भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। सरकार ने साफ किया है कि इसमें हमारा यानी कि सरकार का कोई रोल नहीं है और वह ब्रीफिंग में कही गई शेख हसीना की किसी भी बात का, खासतौर पर बांग्लादेश सरकार के संबंध में बात का सपोर्ट नहीं करती है। बांग्लादेश में दो साल पहले हुई हिंसा की वजह से शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा था और तब से वह यहीं रह रही हैं।

शेख हसीना की हालिया मीडिया बातचीत पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। यह एक प्राइवेट मीडिया कंपनी ने ऑर्गनाइज किया था और सरकार फोरम में कही गई किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करती, खासकर बांग्लादेश की बनी हुई सरकार के बारे में।”

हसीना के कार्यक्रम के बाद बांग्लादेश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे देश की संप्रभुता का अपमान करार दिया है। भारत में निर्वासित जीवन जी रहीं हसीना ने पांच अगस्त को विदेशी संवाददाता क्लब के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश सरकार और उन्हें अपदस्थ किए जाने से संबंधित घटनाक्रम और वहां के मौजूदा हालातों के बारे में अपने विचार रखे थे। शेख हसीना ने बुधवार को घोषणा कि थी कि वह देश को सही राह पर लाने के वास्ते दिसंबर में स्वदेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और इसके लिए गिरफ्तारी या मौत की सजा के जोखिम का सामना करने को भी तैयार हैं।

ये भी पढ़ें:शेख हसीना के तख्तापलट पर नया खुलासा, यूनुस के सपोर्ट में नहीं थे आर्मी चीफ वकार

शेख हसीना ने यह बात भारत आने के बाद पहली बार डिजिटल तरीके से आयोजित प्रेसवार्ता में कही। वह पांच अगस्त, 2024 को ढाका छोड़कर भारत आई थीं। इस 'डिजिटल' प्रेसवार्ता में संवाददाताओं को केवल उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। वह नजर नहीं आ रही थीं। हसीना ने कहा, ''मुझे पता है, वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मेरी जान ले सकते हैं। मैं अपने लोगों के साथ रहने के लिए घर वापस जाऊंगी।'' अवामी लीग की नेता हसीना ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि वह हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा, ''भारत हमेशा से बांग्लादेश का घनिष्ठ मित्र रहा है।''

ये भी पढ़ें:हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश वापसी का किया ऐलान, बोलीं- जबरदस्ती निकाला

'मेरी वापसी सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि...'

उन्होंने अपने संबोधन में अपने देश के राजनीतिक माहौल, उनके लोगों के सामने मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कहा, ''मेरी वापसी सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश को विकास, धर्मनिरपेक्षता और समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए है।'' बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हसीना की प्रेसवार्ता पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश इस बात से नाराज है कि ढाका द्वारा नई दिल्ली को इस कार्यक्रम के द्विपक्षीय संबंधों पर संभावित असर के बारे में चिंता जताए जाने के बावजूद, यह बातचीत करने की इजाजत दी गई। उसने कहा कि भारतीय धरती पर हसीना की बातचीत का कार्यक्रम बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है।

ये भी पढ़ें:भावुक हुईं शेख हसीना, बेटा जॉय बोला- भारत ने राष्ट्राध्यक्ष की तरह रखा
Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Sheikh Hasina
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।