Foreign Minister S Jaishankar said that the world should make global trade easier and focus on the Global South व्यापार को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं; टैरिफ तनाव के बीच ब्रिक्स के मंच पर जयशंकर, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsForeign Minister S Jaishankar said that the world should make global trade easier and focus on the Global South

व्यापार को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं; टैरिफ तनाव के बीच ब्रिक्स के मंच पर जयशंकर

S Jaishankar: ब्रिक्स की मीटिंग में जयशंकर ने दुनिया के अनेक हिस्सों में चल रहे संघर्षों के जल्द समाधान को भी समय की जरूरत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर व्यापारिक मामलों को व्यापार मामलों से अलग रखा जाना चाहिए।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 09:24 PM
share Share
Follow Us on
व्यापार को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं; टैरिफ तनाव के बीच ब्रिक्स के मंच पर जयशंकर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर ब्रिक्स समूह की सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग हुई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक व्यापार को खुला रखने और इसमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हुए। इन वैश्विक नेताओं के सामने अपनी बात करते हुए विदेश मंत्री ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को चिंता का विषय बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया और उम्मीद जतायी है कि ब्रिक्स सामूहिक रूप से इस बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए अपनी बात मजबूती से रखेगा।

पीएम मोदी की जगह पर ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेने वाले जयशंकर ने व्यापार के मोर्चे पर दुनिया में मची उथल-पुथल पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इतना ही नहीं विदेश मंत्री ने दुनिया के अनेक हिस्सों में जारी संघर्षों के भी जल्द समाधान निकालने को भी समय की जरूरत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया को गैर व्यापारिक मामलों को व्यापार के मामलों से अलग रखना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रेड को जटिल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें ट्रेड को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

अपडेट की जा रही है।

S Jaishankar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।