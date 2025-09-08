व्यापार को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं; टैरिफ तनाव के बीच ब्रिक्स के मंच पर जयशंकर

S Jaishankar: ब्रिक्स की मीटिंग में जयशंकर ने दुनिया के अनेक हिस्सों में चल रहे संघर्षों के जल्द समाधान को भी समय की जरूरत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि गैर व्यापारिक मामलों को व्यापार मामलों से अलग रखा जाना चाहिए।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर ब्रिक्स समूह की सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग हुई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक व्यापार को खुला रखने और इसमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हुए। इन वैश्विक नेताओं के सामने अपनी बात करते हुए विदेश मंत्री ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को चिंता का विषय बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया और उम्मीद जतायी है कि ब्रिक्स सामूहिक रूप से इस बहुप्रतीक्षित बदलाव के लिए अपनी बात मजबूती से रखेगा।

पीएम मोदी की जगह पर ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेने वाले जयशंकर ने व्यापार के मोर्चे पर दुनिया में मची उथल-पुथल पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया को व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इतना ही नहीं विदेश मंत्री ने दुनिया के अनेक हिस्सों में जारी संघर्षों के भी जल्द समाधान निकालने को भी समय की जरूरत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया को गैर व्यापारिक मामलों को व्यापार के मामलों से अलग रखना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रेड को जटिल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें ट्रेड को आगे बढ़ाने की जरूरत है।