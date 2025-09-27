Hindi NewsIndia NewsForeign Minister Jaishankar begins his speech at UNGA talks on everything from tariffs to terrorism
'वैश्विक आतंकवाद का केंद्र'; जयशंकर ने UNGA में बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ा
Jaishankar begins his speech at UNGA: विदेश मंत्री जयशंकर का यूएनजीए में भाषण शुुरू। उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया।
Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:24 PM
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान को नाम लिए बिना लताड़ लगाई है। उन्होंने शहबाज शरीफ के मुल्क को एक एक ऐसा देश बताया, जहां से कहीं भी बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। अपने पश्चिमी पड़ोसी पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया।
अपडेट की जा रही है।
