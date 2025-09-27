'वैश्विक आतंकवाद का केंद्र'; जयशंकर ने UNGA में बिना नाम लिए पाकिस्तान को लताड़ा

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान को नाम लिए बिना लताड़ लगाई है। उन्होंने शहबाज शरीफ के मुल्क को एक एक ऐसा देश बताया, जहां से कहीं भी बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। अपने पश्चिमी पड़ोसी पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री ने उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया।