G7 देशों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री जयशंकर, ईरान और यूक्रेन संकट पर चर्चा

पश्चिम एशिया में जारी संकट और यूक्रेन युद्ध की घटनाओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस में जी7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस बैठख में पश्चिम एशिया संकट, यूक्रेन युद्ध जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी7 फ्रांस में जी7 देशों की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में जी 7 देशों के अलावा ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और भारत जैसे देशों को विशेष आमंत्रण दिया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में सभी नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन युद्ध की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सुधार जैसे कदमों पर बात की।

विदेश मंत्री के फ्रांस दौरे पर ज्यादा जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर फ्रांस में अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट के साथ चर्चा की थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। इसके बाद उन्होंने जापानी और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ भी मुलाकात की।

आपको बता दें, विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब 28 फरवरी से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी हुई है। भारत समेत दुनिया के तमाम देश अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है, यु्द्ध की वजह से ईरान ने इसको बंद कर रखा है। हालांकि, तेहरान ने भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन जैसे सहयोगी देशों के लिए इस रास्ते को खोलने का ऐलान किया है।

जी7 समिट की तैयारी जी7 देशों समेत कुछ अन्य देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक आगामी जी7 समिट को ध्यान में रखकर हो रही है। 15-17 जून के बीच फ्रांस के इवान में जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक फ्रांसीसी राजनयिक के अनुसार, बैठक का एजेंडा “महत्वाकांक्षी और खुला” है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों पर ठोस परिणाम निकालना है।