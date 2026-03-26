G7 देशों की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री जयशंकर, ईरान और यूक्रेन संकट पर चर्चा
पश्चिम एशिया में जारी संकट और यूक्रेन युद्ध की घटनाओं के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस में जी7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस बैठख में पश्चिम एशिया संकट, यूक्रेन युद्ध जैसे विषयों पर चर्चा होगी।
पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जी7 फ्रांस में जी7 देशों की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में जी 7 देशों के अलावा ब्राजील, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और भारत जैसे देशों को विशेष आमंत्रण दिया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में सभी नेताओं ने पश्चिम एशिया संघर्ष, यूक्रेन युद्ध की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सुधार जैसे कदमों पर बात की।
विदेश मंत्री के फ्रांस दौरे पर ज्यादा जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर फ्रांस में अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट के साथ चर्चा की थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। इसके बाद उन्होंने जापानी और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ भी मुलाकात की।
आपको बता दें, विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब 28 फरवरी से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरी दुनिया ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी हुई है। भारत समेत दुनिया के तमाम देश अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है, यु्द्ध की वजह से ईरान ने इसको बंद कर रखा है। हालांकि, तेहरान ने भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन जैसे सहयोगी देशों के लिए इस रास्ते को खोलने का ऐलान किया है।
जी7 समिट की तैयारी
जी7 देशों समेत कुछ अन्य देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक आगामी जी7 समिट को ध्यान में रखकर हो रही है। 15-17 जून के बीच फ्रांस के इवान में जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। एक फ्रांसीसी राजनयिक के अनुसार, बैठक का एजेंडा “महत्वाकांक्षी और खुला” है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों पर ठोस परिणाम निकालना है।
गौरतलब है कि इस बार का जी7 सम्मेलन वैश्विक राजनीति के हिसाब से खास होने वाला है। पिछले जी 7 के दौरान भारत और कनाडा के संबंधों में गिरावट देखने को मिली थी, हालांकि इसके बाद भी पीएम मोदी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जी7 के बाकी देशों के बीच में पिछले साल थोड़ी शांति और बातचीत की स्थिति थी, लेकिन ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने यूरोपी समकक्षों पर भड़के हुए हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान युद्ध में साथ न देने के लिए नाटो देशों को एक बार फिर से खरी-खोटी सुनाई है। इससे पहले वह उन्हें कायर भी कह चुके हैं। अगर जून तक ईरान का युद्ध खिंचता है, तो फिर अमेरिका को अपने सहयोगियों की पहले से भी ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे में देखना होगा कि जी7 का माहौल कैसा रहता है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें