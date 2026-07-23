CJP प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतें, भाजपा के मंत्री ने खालिस्तान-बांग्लादेश का किया जिक्र
BJP के मंत्री ने आरोप लगाया कि आंदोलन के पीछे के लोग स्टूडेंट वेलफेयर के बहाने अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में कट्टरपंथी ग्रुप्स और कनाडा में खालिस्तानी नेताओं से सपोर्ट मिला है।
ओडिशा की भाजपा सरकार में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के सपोर्ट से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की कि वे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से गुमराह न हों। भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, हरिचंदन ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन का मकसद देश में शांति और स्थिरता को बिगाड़ना है। इस दौरान, उन्होंने बांग्लादेश और खालिस्तान का जिक्र भी किया।
उन्होंने कहा, "भारत की ग्लोबल ग्रोथ को रोकने के लिए विदेशी ताकतों के सपोर्ट से पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन के पीछे के लोग अपने छोटे मकसद को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बना रहे हैं।" मंत्री ने आरोप लगाया कि आंदोलन के पीछे के लोग स्टूडेंट वेलफेयर के बहाने अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में कट्टरपंथी ग्रुप्स और कनाडा में खालिस्तानी नेताओं से सपोर्ट मिला है।
'अगर बाहरी सपोर्ट नहीं है तो...'
उन्होंने आरोप लगाया, "अगर कोई बाहरी सपोर्ट नहीं है, तो विदेशी धरती पर मौजूद ऐसे ग्रुप्स ने CJP को सपोर्ट क्यों किया? चल रहे आंदोलन का स्टूडेंट्स और NEET-UG एग्जाम से कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है और इसका मकसद भारत की खुशहाली को नुकसान पहुंचाना है।" आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर हमला करते हुए, हरिचंदन ने आरोप लगाया कि CJP चीफ अभिजीत दीपके AAP के मेंबर हैं और दावा किया कि यह आंदोलन एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली ताकतों द्वारा चलाया जा रहा है।
'कांग्रेस राज में 69 बार लीक हुए पेपर'
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हरिचंदन ने आरोप लगाया कि वह पॉलिटिकल फायदे के लिए स्टूडेंट्स को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "स्टूडेंट्स को नकली बातों से गुमराह किया जा रहा है, और गांधी पॉलिटिकल इरादे से ऐसा काम कर रहे हैं।" यह दावा करते हुए कि भारत में क्वेश्चन पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है, मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र में कांग्रेस के राज और पार्टी के राज वाले राज्यों में ऐसी घटनाएं कम से कम 69 बार हुई हैं। उन्होंने पूछा, "ऐसी बुराई को रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया है?"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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