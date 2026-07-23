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CJP प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतें, भाजपा के मंत्री ने खालिस्तान-बांग्लादेश का किया जिक्र

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BJP के मंत्री ने आरोप लगाया कि आंदोलन के पीछे के लोग स्टूडेंट वेलफेयर के बहाने अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में कट्टरपंथी ग्रुप्स और कनाडा में खालिस्तानी नेताओं से सपोर्ट मिला है।

Foreign Forces behind CJP Protest BJP Minister mentions Khalistan and Bangladesh
दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन

ओडिशा की भाजपा सरकार में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के सपोर्ट से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की कि वे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन से गुमराह न हों। भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, हरिचंदन ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन का मकसद देश में शांति और स्थिरता को बिगाड़ना है। इस दौरान, उन्होंने बांग्लादेश और खालिस्तान का जिक्र भी किया।

उन्होंने कहा, "भारत की ग्लोबल ग्रोथ को रोकने के लिए विदेशी ताकतों के सपोर्ट से पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन के पीछे के लोग अपने छोटे मकसद को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बना रहे हैं।" मंत्री ने आरोप लगाया कि आंदोलन के पीछे के लोग स्टूडेंट वेलफेयर के बहाने अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और दावा किया कि उन्हें बांग्लादेश में कट्टरपंथी ग्रुप्स और कनाडा में खालिस्तानी नेताओं से सपोर्ट मिला है।

'अगर बाहरी सपोर्ट नहीं है तो...'

उन्होंने आरोप लगाया, "अगर कोई बाहरी सपोर्ट नहीं है, तो विदेशी धरती पर मौजूद ऐसे ग्रुप्स ने CJP को सपोर्ट क्यों किया? चल रहे आंदोलन का स्टूडेंट्स और NEET-UG एग्जाम से कोई लेना-देना नहीं है। यह पूरी तरह से पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है और इसका मकसद भारत की खुशहाली को नुकसान पहुंचाना है।" आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर हमला करते हुए, हरिचंदन ने आरोप लगाया कि CJP चीफ अभिजीत दीपके AAP के मेंबर हैं और दावा किया कि यह आंदोलन एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली ताकतों द्वारा चलाया जा रहा है।

'कांग्रेस राज में 69 बार लीक हुए पेपर'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए हरिचंदन ने आरोप लगाया कि वह पॉलिटिकल फायदे के लिए स्टूडेंट्स को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "स्टूडेंट्स को नकली बातों से गुमराह किया जा रहा है, और गांधी पॉलिटिकल इरादे से ऐसा काम कर रहे हैं।" यह दावा करते हुए कि भारत में क्वेश्चन पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है, मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र में कांग्रेस के राज और पार्टी के राज वाले राज्यों में ऐसी घटनाएं कम से कम 69 बार हुई हैं। उन्होंने पूछा, "ऐसी बुराई को रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया है?"

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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