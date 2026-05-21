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ईरान युद्ध के बाद पहली बार भारत होर्मुज भेजेगा अपना जहाज, तेल मंगाने की तैयारी; नेवी देगी सुरक्षा

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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रूसी तेल पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम बना रहता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक नई छूट जारी की जिसके तहत टैंकरों पर पहले से लोड हो चुके रूसी कच्चे तेल की बिक्री की अनुमति दी है।

ईरान युद्ध के बाद पहली बार भारत होर्मुज भेजेगा अपना जहाज, तेल मंगाने की तैयारी; नेवी देगी सुरक्षा

Strait of Hormuz: भारत फिर से होर्मुज जलमार्ग के रास्ते अपने समुद्री पोत भेजकर तेल लाने की तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार होगा जब भारत इस खतरनाक रास्ते से अपने पोत भेजेगा। असल में वहां युद्ध और खतरे की वजह से सामान्य तेल आपूर्ति बहुत कम हो गई है। कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि योजनाएं अंतिम चरण में हैं और जैसे ही सरकार से अंतिम मंजूरी मिलेगी, पोत इस होर्मुज को पार करने का प्रयास शुरू कर देंगे। यह चर्चाएं पूरी तरह निजी हैं, इसलिए उन्होंने इनके समय या तेल की मात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी।

नौसेना से मंजूरी मिलने का इंतजार

एक सूत्र ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) भारतीय नौसेना से मंजूरी मिलने और तेल रिफाइनरियों से व्यापार मिलते ही फारस की खाड़ी में वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला तीसरा देश

होर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% (पांचवां हिस्सा) तेल गुजरता है। लेकिन फरवरी के अंत में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से यह रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला तीसरा बड़ा देश है। इसलिए इस रास्ते के बंद होने से भारत को तेल मिलने में दिक्कत आ रही है और कीमतें भी बढ़ी हैं।

समुद्री बीमा की पहल शुरू

भारत सरकार ने हाल ही में पोत और कार्गो को होर्मुज सहित अत्यधिक जोखिम वाले समुद्रों में निरंतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समुद्री बीमा पहल भी शुरू की है। भले ही भारत ने रूस और अन्य आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी है, लेकिन वह अभी भी मध्य पूर्व से होने वाली खरीद पर भारी रूप से निर्भर है।

मध्य पूर्व देशों से तेल खरीदना पसंद

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपने पुराने और भरोसेमंद मध्य पूर्व के देशों से ही तेल खरीदना जारी रखना चाहता है। अगर भारत किसी दूसरे नए देश से तेल मंगाएगा, तो वहां से भारत तक तेल पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और वह काफी महंगा भी पड़ेगा। वहीं, भारतीय नौसेना ने गश्त बढ़ा दी है।

रूसी तेल पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम बना रहता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक नई छूट जारी की जिसके तहत टैंकरों पर पहले से लोड हो चुके रूसी कच्चे तेल की बिक्री की अनुमति दी है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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