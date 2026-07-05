पहली बार मैंने असल जिंदगी में मिसाइलें देखी; जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसा केरल की बेटी का जहाज

आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर समुद्री नाविकों के मामले में भारत एक बड़ी महाशक्ति है। साल 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत 3.23 लाख नाविकों के साथ फिलीपींस और चीन के बाद दुनिया के शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

अक्टूबर 2025 में ह्यूस्टन से अपने पहले मर्चेंट नेवी जहाज पर सवार होकर अपने सपनों की नौकरी शुरू करने वाली हिफा सलीम को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही महीनों में फारस की खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा। युद्ध के कारण उनके जहाज का मार्च की शुरुआत में कुवैत जाने का तय कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के बाहर फुजैरा एंकरेज के पास समुद्र में तैरते हुए इंतजार करने का निर्देश दिया गया। बाद में हिफा को पता चला कि अगर उनका जहाज वहां महज 15 घंटे पहले पहुंचा होता तो वे खाड़ी के अंदर ही फंस जाते।

केरल की यह युवा मरीन इंजीनियर ने जब आसमान की तरफ देखा, तो वहां एक के बाद एक मिसाइलें तेजी से गुजर रही थीं। यह नजारा महज कुछ सेकेंड का था, लेकिन 24 साल की हिफा सलीम के लिए यह एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकतीं।

जहाज के इंजन रूम के चक्कर लगाने से पहले ताजी हवा के लिए डेक पर आईं हिफा ने जब आसमान में मिसाइलों की चमक देखी तो वह बुरी तरह डर गईं। उन्होंने बताया, "यह पहली बार था जब मैंने असल जिंदगी में मिसाइलें देखी थीं। मेरे हाथ कांपने लगे थे।" घबराकर वह नीचे क्रू के मेस रूम की तरफ भागीं और जहाज से वापस लौटने का मन बनाने लगीं।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन मेस रूम में जो नजारा था। उसने हिफा की सोच बदल दी। वहां उनके सीनियर अधिकारी पूरी सहजता के साथ नाश्ता कर रहे थे और हंस-बोल रहे थे। हिफा ने कहा, "अगर मेरे सीनियर्स अपने डर को छिपाकर काम पर आ सकते हैं तो मैं भी आ सकती हूं।" उसी वक्त जहाज की स्थिति को ठीक करने के लिए मुख्य इंजन शुरू हुआ। जिस इंजन की 'टक-टक-टक' की आवाज को हिफा रोज सुनती थीं, उस सुबह अलग लगी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, "वह आवाज जहाज की धड़कन जैसी थी। मुझे अहसास हुआ कि जहाज जिंदा है और हम अकेले नहीं हैं।"

हिफा जहाज पर फिफ्थ इंजीनियर के पद पर थीं, इसलिए समुद्री परंपरा के अनुसार क्रू के सदस्य उन्हें प्यार से 'पांच साब' कहकर बुलाते थे। घबराहट के उस दौर में जहाज के सेकेंड इंजीनियर ने जब हिफा का उतरा हुआ चेहरा देखा, तो वे समझ गए कि यह युवा इंजीनियर डरी हुई है। लेकिन जब हिफा ने नौकरी छोड़ने के बजाय बोर्ड पर रहकर टीम का हिस्सा बनने की इच्छा जताई तो सीनियर ऑफिसर मुस्कुराए और उन्होंने हिफा से कहा, "पांच साब अब मजबूत हो गई हैं। आओ मिलकर एक फ्यूल वाल्व की ओवरहॉलिंग करते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा।''

परिवार से छिपाया डर हिफा ने घर पर अपने माता-पिता को युद्ध की स्थिति के बारे में ज्यादा नहीं बताया ताकि वे परेशान न हों। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जब जहाज सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल आया, तब हिफा को पता चला कि उनके माता-पिता भी फोन पर जानबूझकर शांत बने रहते थे ताकि हिफा घबराए नहीं। वे सब एक-दूसरे की ढाल बने हुए थे।

केरल के त्रिशूर जिले के एक छोटे से कस्बे एडक्कझियूर की रहने वाली हिफा के परिवार ने हमेशा उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया था। हिफा ने शुरू में भारतीय नौसेना में जाने का सपना देखा था, लेकिन मर्चेंट नेवी की इंजीनियरिंग ने उन्हें ज्यादा आकर्षित किया। उनके कस्बे में किसी को इस पेशे के बारे में पता ही नहीं था। हिफा ने ठान लिया था कि वह अपने कस्बे से इस राह पर चलने वाली पहली व्यक्ति बनेंगी ताकि भविष्य में दूसरों को रास्ता दिखा सकें।