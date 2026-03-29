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केरल का माहौल अलग, बदलाव का मिल रहा संदेश; पीएम मोदी का LDF-UDF पर निशाना

Mar 29, 2026 03:47 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, पलक्कड़
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पलक्कड़ में एनडीए की रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहाकि इस बार केरल का माहौल बिल्कुल अलग है। यह बदलाव का संदेश दे रहा है। उन्होंने कहाकि अब केरल के युवा, महिलाएं और किसान भाजपा तथा राजग के प्रति समर्थन में एकजुट हैं।

केरल का माहौल अलग, बदलाव का मिल रहा संदेश; पीएम मोदी का LDF-UDF पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पलक्कड़ में एनडीए की रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहाकि इस बार केरल का माहौल बिल्कुल अलग है। यह बदलाव का संदेश दे रहा है। उन्होंने कहाकि अब केरल के युवा, महिलाएं और किसान भाजपा तथा राजग के प्रति समर्थन में एकजुट हैं। केरल में बदलाव जनता के आशीर्वाद, भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और उनके बलिदानों के कारण होगा प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों से राज्य स्वार्थपरक राजनीति के दो चेहरों के बीच फंसा हुआ है। भाजपा केरल को एक विकसित राज्य में बदल देगी और राज्य मोदी की गारंटियों के बल पर आगे बढ़ेगा।

घोटालों के बीच सत्ता पर रहे काबिज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहाकि वाम दल और कांग्रेस एक-दूसरे को ‘बी-टीम’ बताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों मानते हैं कि केरल चुनाव में भाजपा ही एकमात्र वास्तविक दावेदार है। उन्होंने आगे कहाकि ‘घोटालों’ के बीच एलडीएफ और यूडीएफ दशकों तक सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन कभी एक-दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जनता के सामने खोखले दावे करते रहे। पीएम मोदी ने कहाकि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ‘ए-टीम’ है।

हम बनाएंगे सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कांग्रेस और लेफ्ट दोनों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहाकि केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल एक-दूसरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। लोगों को दोनों दलों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहाकि जनता के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से हम केरल में सरकार बनाएंगे।

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इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि पश्चिम एशिया युद्ध का भारत पर कम से कम प्रभाव पड़े।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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