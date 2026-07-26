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‘BJP के लिए पद से बढ़कर हैं देश के युवा’; धर्मेंद्र प्रधान के घर भी पहुंचे अमित शाह

By Himanshu Jha
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इससे पहले शनिवार को ही धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पद छोड़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ धर्मेंद्र प्रधान के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे।

‘BJP के लिए पद से बढ़कर हैं देश के युवा’; धर्मेंद्र प्रधान के घर भी पहुंचे अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। (तस्वीर- ANI)

NEET परीक्षा पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए किसी भी पद या सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण देश, उसके युवा और छात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़े सुधार लागू करने और नीट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एक्स एक पोस्ट शेयर करते हुए गृह मंत्री ने लिखा, "भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश, हमारे युवा और छात्र किसी भी पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से त्यागपत्र देना इसी सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।"

पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों से नीट परीक्षा में सफल और मेहनती छात्रों के साथ पूर्ण न्याय होगा।

उन्होंने लिखा, "मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले छात्रों को पूर्ण न्याय मिलना सुनिश्चित होगा।"

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अमित शाह ने शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों और सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को छात्र-केंद्रित बनाने में प्रधान का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

गृह मंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसके अलावा, मातृभाषा में परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था, पीएम श्री स्कूलों का विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, कौशल विकास और उद्योग-शिक्षा जगत के बीच समन्वय को मजबूत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, "परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने के उनके प्रयास सराहनीय रहे हैं। उनका कार्यकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण है।"

धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे शाह

इससे पहले शनिवार को ही धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पद छोड़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ धर्मेंद्र प्रधान के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की इस यात्रा को पार्टी के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के साथ एकजुटता दिखाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार

नीट-यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच शनिवार सुबह धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटों के भीतर केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।

केंद्र सरकार और आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच एक सहमति बन गई, जिसके बाद संगठन ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 36 दिनों से जारी अपने देशव्यापी आंदोलन और धरने को समाप्त करने का ऐलान किया। सरकार अब आगामी संसदीय सत्र में पेपर लीक को रोकने और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करने वाला परीक्षा सुधार विधेयक (Exam Reform Bill) लोकसभा में पेश करने जा रही है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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