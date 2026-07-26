‘BJP के लिए पद से बढ़कर हैं देश के युवा’; धर्मेंद्र प्रधान के घर भी पहुंचे अमित शाह

इससे पहले शनिवार को ही धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पद छोड़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ धर्मेंद्र प्रधान के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे।

NEET परीक्षा पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए किसी भी पद या सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण देश, उसके युवा और छात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़े सुधार लागू करने और नीट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एक्स एक पोस्ट शेयर करते हुए गृह मंत्री ने लिखा, "भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए देश, हमारे युवा और छात्र किसी भी पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अपने पद से त्यागपत्र देना इसी सिद्धांत का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।"

पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों से नीट परीक्षा में सफल और मेहनती छात्रों के साथ पूर्ण न्याय होगा।

उन्होंने लिखा, "मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के खिलाफ आवश्यक सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफलता पाने वाले छात्रों को पूर्ण न्याय मिलना सुनिश्चित होगा।"

अमित शाह ने शिक्षा मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों और सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को छात्र-केंद्रित बनाने में प्रधान का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

गृह मंत्री ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इसके अलावा, मातृभाषा में परीक्षाओं के आयोजन की व्यवस्था, पीएम श्री स्कूलों का विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, कौशल विकास और उद्योग-शिक्षा जगत के बीच समन्वय को मजबूत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, "परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र-केंद्रित बनाने के उनके प्रयास सराहनीय रहे हैं। उनका कार्यकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण है।"

धर्मेंद्र प्रधान के घर पहुंचे शाह इससे पहले शनिवार को ही धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पद छोड़ने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ धर्मेंद्र प्रधान के नई दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की इस यात्रा को पार्टी के भीतर धर्मेंद्र प्रधान के साथ एकजुटता दिखाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार नीट-यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर देशभर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच शनिवार सुबह धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटों के भीतर केंद्र सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।