‘पहियों ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया है’, SC की सख्त टिप्पणी; क्यों कहा- फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पैदल चलने की आजादी पर उचित पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह पक्का किया जाना चाहिए कि आम जगहों पर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों का ही कब्ज़ा न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जून) को कहा कि सुरक्षित और अलग से बने फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (जिसमें कहीं भी आने-जाने की आजादी शामिल है) और आर्टिकल 21 (व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी का अधिकार) के तहत मिली आजादी से मिलता है।
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिकार में सुरक्षित, सुलभ और उचित रूप से चिह्नित फुटपाथों तक पहुंच शामिल है। इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही और सुविधा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पीठ ने चिह्नित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और स्वीकार किया कि चलना रोजमर्रा की जिंदगी से 'अटूट रूप से जुड़ा' है और यह स्वतंत्र आवाजाही की संवैधानिक गारंटी का अनिवार्य हिस्सा है।
पैदल चलने वालों की जगह को लगातार कम किया
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस अधिकार की प्रधानता के बावजूद मोटर वाहनों के बढ़ते दबदबे ने पैदल चलने वालों की जगह को लगातार कम किया है। स्थिति यह हो गयी है कि वाहन चालक अक्सर पैदल चलने को बाधा के रूप में देखते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाएं और पंचायतें फुटपाथों तथा पैदल यात्रियों से जुड़े अन्य बुनियादी ढांचे को चिह्नित करने, बनाने, उनका रख-रखाव करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बाध्य हैं।
संवैधानिक उपचार मांगने के हकदार
यह देखते हुए कि पैदल यात्रियों की चिंताएं अक्सर 'सामने नहीं' आ पाती हैं, न्यायालय ने कहा कि निर्धारित फुटपाथों पर चलने के अधिकार का किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर नागरिक संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ बहाली और मुआवजे सहित संवैधानिक उपचार मांगने के हकदार होंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये कानूनी उपचार मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले कानूनी उपायों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र होंगे। पैदल यात्रियों के अधिकार सर्वोपरि हैं और उन्हें मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
फुटपाथों पर चलना मौलिक अधिकार
पीठ ने जोर दिया कि चिह्नित फुटपाथों पर चलने का मौलिक अधिकार का संरक्षण राज्य और स्थानीय अधिकारियों की समान जिम्मेदारी है। जहां भी सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्पष्ट रूप से चिह्नित और उचित रख-रखाव वाले फुटपाथ भी होने चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए रास्ते को एक संवैधानिक गारंटी मानते हुए, कोर्ट ने जोर दिया कि सरकारी अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे फुटपाथ बनाएँ और उनका रखरखाव करें।
पैदल चलने वाले हाशिए पर चले गए
कोर्ट ने कहा, "अगर कोई सड़क है, तो यह पक्का करना ज़रूरी है कि पैदल चलने वालों के लिए एक अलग फुटपाथ हो और उसका रखरखाव किया जाए। यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे लागू किया जा सकता है। अलग फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार मोटर वाली गाड़ियों की सुविधा से ज़्यादा अहम होगा।" कोर्ट ने साफ़ किया कि पैदल चलने की आज़ादी पर उचित पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह पक्का किया जाना चाहिए कि आम जगहों पर सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों का ही कब्ज़ा न हो। बेंच ने देखा कि भारत के शहरों और कस्बों को लंबे समय से गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर बनाया गया है, जिससे पैदल चलने वाले असुरक्षित और हाशिए पर चले गए हैं।
पहियों ने हमारी कल्पना पर कब्ज़ा कर लिया
बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने टिप्पणी की, "यह काफी अजीब है कि हम 'चलने के अधिकार' को पहचानने और सुरक्षित करने पर ध्यान नहीं दे पाए। हो सकता है कि पहियों ने हमारी कल्पना पर कब्ज़ा कर लिया हो, और हमारा नगर प्रशासन ऐसी सड़कें बनाने में व्यस्त रहा जो मोटर वाली गाड़ियों के लिए उपयुक्त हों। शुरुआत में यह कुलीनता भी हो सकती है, क्योंकि पहियों वाली मशीनें सिर्फ़ अमीरों के लिए थीं, लेकिन जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएँ आगे बढ़ीं और सस्ती मोटर गाड़ियाँ आईं, सड़कों पर मोटर ट्रांसपोर्ट का दबदबा हो गया। इसने पैदल चलने वालों को इतना किनारे कर दिया कि उन्हें गाड़ी चलाने वालों के लिए एक परेशानी माना जाने लगा, जो अक्सर पैदल चलने वालों और उनके फुटपाथों पर गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं।" कोर्ट ने कहा, "यह तरीका अब और नहीं चल सकता है। अब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मोटर वाली सड़कों के किनारे बने तय फ़ुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार की घोषणा करते हैं।”
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।