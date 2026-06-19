‘पहियों ने हमारी कल्पना पर कब्जा कर लिया है’, SC की सख्त टिप्पणी; क्यों कहा- फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पैदल चलने की आजादी पर उचित पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह पक्का किया जाना चाहिए कि आम जगहों पर सिर्फ गाड़ी चलाने वालों का ही कब्ज़ा न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जून) को कहा कि सुरक्षित और अलग से बने फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि यह अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 (जिसमें कहीं भी आने-जाने की आजादी शामिल है) और आर्टिकल 21 (व्यक्तिगत अधिकारों और आजादी का अधिकार) के तहत मिली आजादी से मिलता है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिकार में सुरक्षित, सुलभ और उचित रूप से चिह्नित फुटपाथों तक पहुंच शामिल है। इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही और सुविधा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पीठ ने चिह्नित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और स्वीकार किया कि चलना रोजमर्रा की जिंदगी से 'अटूट रूप से जुड़ा' है और यह स्वतंत्र आवाजाही की संवैधानिक गारंटी का अनिवार्य हिस्सा है।

पैदल चलने वालों की जगह को लगातार कम किया शीर्ष अदालत ने कहा कि इस अधिकार की प्रधानता के बावजूद मोटर वाहनों के बढ़ते दबदबे ने पैदल चलने वालों की जगह को लगातार कम किया है। स्थिति यह हो गयी है कि वाहन चालक अक्सर पैदल चलने को बाधा के रूप में देखते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए पीठ ने कहा कि शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाएं और पंचायतें फुटपाथों तथा पैदल यात्रियों से जुड़े अन्य बुनियादी ढांचे को चिह्नित करने, बनाने, उनका रख-रखाव करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए बाध्य हैं।

संवैधानिक उपचार मांगने के हकदार यह देखते हुए कि पैदल यात्रियों की चिंताएं अक्सर 'सामने नहीं' आ पाती हैं, न्यायालय ने कहा कि निर्धारित फुटपाथों पर चलने के अधिकार का किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर नागरिक संबंधित प्राधिकरणों के खिलाफ बहाली और मुआवजे सहित संवैधानिक उपचार मांगने के हकदार होंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये कानूनी उपचार मोटर वाहन अधिनियम के तहत मिलने वाले कानूनी उपायों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र होंगे। पैदल यात्रियों के अधिकार सर्वोपरि हैं और उन्हें मोटर वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

फुटपाथों पर चलना मौलिक अधिकार पीठ ने जोर दिया कि चिह्नित फुटपाथों पर चलने का मौलिक अधिकार का संरक्षण राज्य और स्थानीय अधिकारियों की समान जिम्मेदारी है। जहां भी सड़क है, वहां पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्पष्ट रूप से चिह्नित और उचित रख-रखाव वाले फुटपाथ भी होने चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए रास्ते को एक संवैधानिक गारंटी मानते हुए, कोर्ट ने जोर दिया कि सरकारी अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे फुटपाथ बनाएँ और उनका रखरखाव करें।

पैदल चलने वाले हाशिए पर चले गए कोर्ट ने कहा, "अगर कोई सड़क है, तो यह पक्का करना ज़रूरी है कि पैदल चलने वालों के लिए एक अलग फुटपाथ हो और उसका रखरखाव किया जाए। यह एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे लागू किया जा सकता है। अलग फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार मोटर वाली गाड़ियों की सुविधा से ज़्यादा अहम होगा।" कोर्ट ने साफ़ किया कि पैदल चलने की आज़ादी पर उचित पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह पक्का किया जाना चाहिए कि आम जगहों पर सिर्फ़ गाड़ी चलाने वालों का ही कब्ज़ा न हो। बेंच ने देखा कि भारत के शहरों और कस्बों को लंबे समय से गाड़ियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देकर बनाया गया है, जिससे पैदल चलने वाले असुरक्षित और हाशिए पर चले गए हैं।