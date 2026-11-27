कंज्यूमर कोर्ट ऐसे मामलों पर पहले से सख्त रहा है। इस महीने की शुरुआत में भी इस तरह एक मामला सामने आया था जहां स्विगी ने एक कस्टमर से डिलीवरी के ज्यादा पैसे वसूल लिए थे। तब कंपनी पर करीब 35 हजार का जुर्माना लगा था।

अगर आप भी खाना खरीदते या मंगवाते समय रेस्टोरेंट या होटल को मुंह मांगी कीमत दे देते हैं और बिल देखते तक नहीं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अक्सर फूड आउटलेट आपसे किसी न किसी रूप में एक्स्ट्रा चार्जेज ले लेते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। हाल ही में कोलकाता से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक आउटलेट से एक शख्स से पैकेजिंग के नाम पर दस रुपये ज्यादा ले लिए। लेकिन इस शख्स ने दूसरे लोगों की तरह आउटलेट को जाने नहीं दिया, बल्कि मुकदमा ठोंक दिया।

जानकारी के मुताबिक शख्स ने दुकान से चिकन मोमोज ऑर्डर किए थे। लेकिन फूड आउटलेट को दो प्लेट चिकन मोमोज पैक करने के लिए ग्राहक से 10 रुपये वसूलना बेहद महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने शख्स की शिकायत पर सख्त रुख अपनाते हुए आउटलेट को आयोग के पास 50,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही कस्टमर को ली गई राशि के साथ हर्जाना देने का भी आदेश दिया गया है।

10 रुपये के रिफंड से किया था इनकार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहक ने बीते 29 अक्टूबर को फूड आउटलेट से चिकन मोमोज की दो प्लेटें खरीदी थीं। हर प्लेट की कीमत 109 रुपये थी। इसके साथ ही बिल में पैकेजिंग के नाम पर जोड़े 10 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। इसे लेकर ही विवाद शुरू हुआ। ग्राहक ने ये पैसे दे तो दिए थे लेकिन बाद में बिल देखकर वह रिफंड की मांग करने लगा। हालांकि आउटलेट ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।

आउटलेट की क्या दलील? इसके बाद ग्राहक शिकायत लेकर उपभोक्ता अदालत पहुंच गया। यहां कंपनी ने अपने बचाव में दावा किया कि ग्राहक ने खुद एक्स्ट्रा पैकेजिंग की मांग की थी ताकि मोटरसाइकिल पर खाना ले जाते समय वह बिखरे ना। आउटलेट ने यह भी कहा कि पैकेजिंग चार्ज के बारे में ग्राहक को पहले ही बता दिया गया था। हालांकि आयोग ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

आयोग ने कहा कि आउटलेट किसी भी तरह से अपनी दलीलों को साबित नहीं कर पाया। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 की धारा 36(5) के तहत, जब तक तक ग्राहक और दुकानदार के बीच कोई समझौता ना हो, सामान को डिलीवरी के योग्य बनाने का खर्च विक्रेता यानी बेचने वाले पर ही होता है।

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब यह रकम आउटलेट को लौटानी होगी। आयोग ने कंपनी को ग्राहक से वसूले गए पैकेजिंग चार्ज यानी 10 रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही ग्राहक को मुआवजे के रूप में 100 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा आयोग ने कंपनी को अपने 'कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट' में 50,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है।