चिकन मोमो पैक करने के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा, अब रेस्टोरेंट को देना होगा 50,000 रुपये का जुर्माना
कंज्यूमर कोर्ट ऐसे मामलों पर पहले से सख्त रहा है। इस महीने की शुरुआत में भी इस तरह एक मामला सामने आया था जहां स्विगी ने एक कस्टमर से डिलीवरी के ज्यादा पैसे वसूल लिए थे। तब कंपनी पर करीब 35 हजार का जुर्माना लगा था।
अगर आप भी खाना खरीदते या मंगवाते समय रेस्टोरेंट या होटल को मुंह मांगी कीमत दे देते हैं और बिल देखते तक नहीं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अक्सर फूड आउटलेट आपसे किसी न किसी रूप में एक्स्ट्रा चार्जेज ले लेते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। हाल ही में कोलकाता से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक आउटलेट से एक शख्स से पैकेजिंग के नाम पर दस रुपये ज्यादा ले लिए। लेकिन इस शख्स ने दूसरे लोगों की तरह आउटलेट को जाने नहीं दिया, बल्कि मुकदमा ठोंक दिया।
जानकारी के मुताबिक शख्स ने दुकान से चिकन मोमोज ऑर्डर किए थे। लेकिन फूड आउटलेट को दो प्लेट चिकन मोमोज पैक करने के लिए ग्राहक से 10 रुपये वसूलना बेहद महंगा पड़ गया है। उपभोक्ता आयोग ने शख्स की शिकायत पर सख्त रुख अपनाते हुए आउटलेट को आयोग के पास 50,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही कस्टमर को ली गई राशि के साथ हर्जाना देने का भी आदेश दिया गया है।
10 रुपये के रिफंड से किया था इनकार
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहक ने बीते 29 अक्टूबर को फूड आउटलेट से चिकन मोमोज की दो प्लेटें खरीदी थीं। हर प्लेट की कीमत 109 रुपये थी। इसके साथ ही बिल में पैकेजिंग के नाम पर जोड़े 10 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। इसे लेकर ही विवाद शुरू हुआ। ग्राहक ने ये पैसे दे तो दिए थे लेकिन बाद में बिल देखकर वह रिफंड की मांग करने लगा। हालांकि आउटलेट ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया।
आउटलेट की क्या दलील?
इसके बाद ग्राहक शिकायत लेकर उपभोक्ता अदालत पहुंच गया। यहां कंपनी ने अपने बचाव में दावा किया कि ग्राहक ने खुद एक्स्ट्रा पैकेजिंग की मांग की थी ताकि मोटरसाइकिल पर खाना ले जाते समय वह बिखरे ना। आउटलेट ने यह भी कहा कि पैकेजिंग चार्ज के बारे में ग्राहक को पहले ही बता दिया गया था। हालांकि आयोग ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।
आयोग ने कहा कि आउटलेट किसी भी तरह से अपनी दलीलों को साबित नहीं कर पाया। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 की धारा 36(5) के तहत, जब तक तक ग्राहक और दुकानदार के बीच कोई समझौता ना हो, सामान को डिलीवरी के योग्य बनाने का खर्च विक्रेता यानी बेचने वाले पर ही होता है।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब यह रकम आउटलेट को लौटानी होगी। आयोग ने कंपनी को ग्राहक से वसूले गए पैकेजिंग चार्ज यानी 10 रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही ग्राहक को मुआवजे के रूप में 100 रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा आयोग ने कंपनी को अपने 'कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट' में 50,000 रुपये जमा करने का आदेश दिया है।
स्विगी पर लगा 35 हजार रुपये का जुर्माना
इस पहले इस महीने की शुरुआत में स्विगी पर भी ऐसा ही जुर्माना लगा था। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी पर एक ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूलने के मामले में 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस शख्स ने शिकायत की थी कि स्विगी ने उससे जरूरत से ज्यादा डिलीवरी फीस ली। उसके मुताबिक रेस्टोरेंट उसके घर से 9.7 किलोमीटर दूर था। लेकिन स्विगी ने डिलीवरी की दूरी बढ़ाकर 14 किलोमीटर दिखा दी और 103 रुपये डिलीवरी फीस ले ली। इसके बाद उपभोक्ता अदालत ने स्विगी पर करीब 35 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दिया।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें