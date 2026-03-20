LPG संकट पर जोमैटो का बड़ा फैसला, नेतन्याहू पर ईसा मसीह के अपमान का आरोप; टॉप-5 न्यूज

देश में जारी एलपीजी संकट के बीच खाना डिलेवर करने वाले प्लेटफार्म जोमैटो ने चार्ज बड़ा दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि ऑर्डर के दौरान बढ़ती लागत और पेट्रोल, गैस की बढ़ती कीमतों की वजह से यह फैसला लिया गया है।

एलपीजी संकट के बीच फूट डिलेवरी प्लेटफार्म जोमैटो ने बड़ा फैसला लिया है। इस एप ने अपनी प्लेटफार्म फीस में प्रति ऑर्डर 2.40 रुपए की वृद्धि की है। अब यूजर को हर ऑर्डर पर इतने रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं, दूसरी ओर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान वायरल हो रहा है। इस बयान को शेयर करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू के ऊपर ईसा मसीह के अपमान का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी लोगों ने नेतन्याहू को काफी खरी-खोटी सुनाई हैं। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने सफाई भी जारी की है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें… झटका! LPG की कमी के चलते Zomato का बड़ा फैसला, महंगी हुई फूड डिलीवरी

ऑनलाइन खाना मंगाने वाले यूजर्स के लिए खबर बड़ा झटका है। क्योंकि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, जिससे अब हर ऑर्डर पहले से थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 2.40 रुपए बड़ा दी। यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं, तो महीने भर में यह खर्च काफी बढ़ सकता है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब पहले से ही फूड डिलीवरी पर कई तरह के चार्ज लगते हैं, जैसे डिलीवरी फीस, पैकेजिंग चार्ज और टैक्स। ऐसे में प्लेटफॉर्म फीस बढ़ने से यूजर्स की जेब पर सीधा असर पड़ना तय है। पढ़ें पूरी खबर…

नेतन्याहू ने किया जीसस का अपमान; ईरानी विदेश मंत्री का आरोप, चंगेज खान का जिक्र ईरान में जारी युद्ध को आज 21 दिन हो गए हैं। इन दिनों में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को जमकर निशाना बनाया है। अब इस युद्ध में जीसस क्राइस्ट और चंगेज खान की एंट्री हो गई है। नेतन्याहू के एक पुराने बयान के आधार पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आरोप लगाया है कि इजरायली प्रधानमंत्री ने ईसाई समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है। इस बयान के आधार पर उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों के बीच के तनाव को एक बार फिर से बढ़ाने की कोशिश की। इतना ही नहीं नेतन्याहू द्वारा अपने बयान में चंगेज खान का जिक्र करने पर भी अराघची ने आपत्ति जताई है। पढ़ें पूरी खबर…

महिलाओं-बेरोजगारों पर बड़ा दांव, मासिक भत्ते का ऐलान; दीदी के 10 वचन में और क्या पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 'दीदी की 10 प्रतिज्ञा' नाम से चुनावी वादों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने महिलाओं और बेरोजगारों के लिए मासिक भत्ते का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत, सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,700 रुपये मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। पढ़ें पूरी खबर…

ईरान से अब तक कितने भारतीय लौटे, कौन बना मददगार; अधिकारियों ने बताया ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। इन लोगों को ईरान के पड़ोसी देशों के जमीनी रास्तों से निकाला जाता है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। इसमें यह भी कहा गया है कि इस अभियान में भारतीय मिशनों ने भी मदद की है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहाकि पिछले अपडेट के बाद से ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान के माध्यम से बाहर जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ गई है। पढ़ें पूरी खबर…