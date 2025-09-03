यात्री ने फ्लाइट में लगाया हर-हर महादेव का नारा, क्रू मेंबर्स के साथ तीखी झड़प; पुलिस के हवाले किया

एयर होस्टेस की शिकायत के अनुसार, सीट नंबर 31D पर बैठा यात्री नशे की हालत में विमान में सवार हुआ और उसने सह-यात्रियों को 'हर हर महादेव' का नारा लगाने के लिए उकसाया।

दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक उड़ान में सोमवार को एक यात्री और क्रू मेंबर्स के बीच तीखा विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ धार्मिक नारा लगाने, शराब पीने और यात्रियों को भड़काने जैसे आरोपों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज की है। यह घटना तब हुई जब उड़ान को परिचालन कारणों से दिल्ली में पार्किंग बे पर तीन घंटे तक रोका गया था। पुलिस के अनुसार, क्रू ने एक यात्री पर फ्लाइट में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। यात्री पेशे से वकील है। उसने भी क्रू पर उत्पीड़न और बुनियादी सेवाएं न देने का आरोप लगाया। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।

क्रू की शिकायत: यात्री नशे में था, धार्मिक नारा लगाया एयर होस्टेस की शिकायत के अनुसार, सीट नंबर 31D पर बैठा यात्री नशे की हालत में विमान में सवार हुआ और उसने सह-यात्रियों को 'हर हर महादेव' का नारा लगाने के लिए उकसाया। शिकायत में कहा गया कि उड़ान शुरू होने के बाद, यात्री ने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल छिपाने की कोशिश की, जिससे शराब की गंध आ रही थी। जब क्रू ने उससे पूछताछ की, तो उसने जल्दी से बोतल पी ली। कोलकाता पहुंचने पर क्रू ने यात्री को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया।

यात्री का जवाब: मैंने शराब नहीं पी, क्रू ने किया उत्पीड़न यात्री ने क्रू के आरोपों का खंडन करते हुए एक जवाबी शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्रू को 'हर हर महादेव' के साथ अभिवादन किया था, बिना उनकी धार्मिक पहचान जाने। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उड़ान के दौरान शराब नहीं पी, बल्कि बोर्डिंग से पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) पर एक बीयर खरीदी थी, जिसका उनके पास खरीद का इनवॉइस भी है। उन्होंने क्रू पर उत्पीड़न और बुनियादी सेवाएं, जैसे पानी और भोजन, न देने का आरोप लगाया।